Танкисты ВСУ показали мощь на Донбассе. Зрелищные кадры

Виктория Довгань Общество 13:07, 12.06.2020

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе состоялись масштабные учения общевойскового резерва.

Особое внимание в них уделялось отработке танковых маневров. Зрелищные кадры подготовки опубликовали на официальном сайте штаба ООС в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Учения танкистов в зоне ООС
Скриншот видео
Учения танкистов в зоне ООС
Скриншот видео
Учения танкистов в зоне ООС
Скриншот видео

На съемке запечатлено, как защитники тренировались бить по вражеским целям с замаскированных позиций, отрабатывали стрельбу из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, частью учений было и ведение танкового боя на открытой местности.

В общем тренировки продолжались в течение двух суток. В них были задействованы подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других военных формирований.

Как сообщается на YouTube-канале "Военного телевидения Украины", защитники продемонстрировали отличное взаимодействие по огневому поражению противника, применению авиации, артиллерии и средств противовоздушной обороны. "В случае обострения ситуации Объединенные силы готовы остановить и уничтожить врага", – заверили защитники.

Учения танкистов в зоне ООС
Скриншот видео
Учения танкистов в зоне ООС
Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине мая на одном из полигонов на Донбассе прошли масштабные плановые учения 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" Вооруженных сил Украины. Основное внимание уделялось точному уничтожению вражеских целей с помощью средств аэроразведки.

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