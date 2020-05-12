Танкисты ВСУ напугали террористов мощным огнем в зоне ООС: появились зрелищные фото

Виктория Довгань Общество 18:03, 12.05.2020 Обновлено: 18:03, 12.05.2020

На одном из полигонов в районе ООС на Донбассе состоялась огневая подготовка танкового подразделения ВСУ и выполнена штатная стрельба из танка.

Зрелищные фото с масштабных боевых учений опубликовала 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского на своей странице в Facebook.

Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского
Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского
Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского
Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Защитники отметили, что основное внимание обращалось на слаженность и быстроту действий экипажей, а также на поражение цели. Во время подготовки воины продемонстрировали, что находятся в полной боевой готовности и могут дать врагу адекватный ответ.

"Согласно Минским договоренностям, танковые подразделения по-прежнему размещены в районе отвода. Однако, зная все коварство и преступность действий врага, воины-танкисты не прекращают совершенствовать свое боевое мастерство", – предупредили оккупантов в бригаде ВСУ.

Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского
Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского
Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского
Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского
Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского
Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского
Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского
Танковые стрельбы в зоне ООС
Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

В Крыму боксеры запустили портрет Сталина: всплыла биография "патриота"-организатора акции

В Петербурге сгорело коронавирусное отделение больницы: погибли COVID-позитивные

Шмыгаль обьявил, что опасность дефолта миновала

Во власти оказались дилетанты, Офис президента должен отчитаться за каждую потраченную копейку – бизнесмен Давиденко

Забрали лекарства и сообщили о смерти: журналистка показала "бесплатное" лечение COVID-19 в Харькове