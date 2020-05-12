Танкисты ВСУ напугали террористов мощным огнем в зоне ООС: появились зрелищные фото

На одном из полигонов в районе ООС на Донбассе состоялась огневая подготовка танкового подразделения ВСУ и выполнена штатная стрельба из танка.

Зрелищные фото с масштабных боевых учений опубликовала 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского на своей странице в Facebook.

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Защитники отметили, что основное внимание обращалось на слаженность и быстроту действий экипажей, а также на поражение цели. Во время подготовки воины продемонстрировали, что находятся в полной боевой готовности и могут дать врагу адекватный ответ.

"Согласно Минским договоренностям, танковые подразделения по-прежнему размещены в районе отвода. Однако, зная все коварство и преступность действий врага, воины-танкисты не прекращают совершенствовать свое боевое мастерство", – предупредили оккупантов в бригаде ВСУ.

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Черниговской области вблизи поселка Гончаровское начался очередной этап испытаний модернизированного опытного образца танка Т-72.

Во время испытаний для оценки эффективности вооружения опытного образца была выполнена штатная стрельба управляемой ракетой "Комбат".

Напомним, 7 мая Министерство обороны Украины получило для своих нужд четыре модернизированных танка Т-64 и два Т-72. Их передало государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод".

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