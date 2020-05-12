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12 мая • обновлено в 18:40
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Танкисты ВСУ напугали террористов мощным огнем в зоне ООС: появились зрелищные фото

1.7т
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На одном из полигонов в районе ООС на Донбассе состоялась огневая подготовка танкового подразделения ВСУ и выполнена штатная стрельба из танка.

Зрелищные фото с масштабных боевых учений опубликовала 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского на своей странице в Facebook.

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Защитники отметили, что основное внимание обращалось на слаженность и быстроту действий экипажей, а также на поражение цели. Во время подготовки воины продемонстрировали, что находятся в полной боевой готовности и могут дать врагу адекватный ответ.

"Согласно Минским договоренностям, танковые подразделения по-прежнему размещены в районе отвода. Однако, зная все коварство и преступность действий врага, воины-танкисты не прекращают совершенствовать свое боевое мастерство", – предупредили оккупантов в бригаде ВСУ.

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Танковые стрельбы в зоне ООС

Танковые стрельбы в зоне ООС

Facebook 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
А то, что повстанцев напугали, это они сами сообщили или как об этом узнали неполживые пропагандисты обоза?
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Wick John
Wick John
Так напугали что аж сами наложили полные шаровары гидности
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западенский рогуль
западенский рогуль
какие красивые танки советские.а азвец в качестве мишени был?
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