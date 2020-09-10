Танкисты и десантники ВСУ устроили зрелищные учения возле Крыма. Фото и видео

На одном из полигонов на юге Украины танкисты и десантно-штурмовые подразделения ВСУ начали масштабные военные тренировки.

Как сообщила пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ, танковые экипажи осуществляют передвижение в колоннах и развертывание в боевые порядки, взаимодействуя с "крылатой пехотой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме этого, военнослужащие отрабатывают постановку дымовой завесы, выход на огневой рубеж, переход в контратаку, вождение по пересеченной местности, а также действия при обороне и контрнаступлении.

Воин ВСУ на тренировках танкистов и ДШВ. Facebook Командования ОС ВСУ

Защитники отрабатывают эвакуацию раненых с поля боя. Facebook Командования ОС ВСУ

"Со своей стороны десантники выполняют задачи по огневой подготовке. А именно – стрельбы из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, метание ручных гранат и прочее. Кроме того, военнослужащие отрабатывают вопросы тактической, инженерной и медицинской подготовки", – отметил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он также подчеркнул, что в ходе тренировок подразделения демонстрируют высокую ловкость и слаженность действий в составе экипажей и взводов. Все поставленные задачи выполняются в установленные сроки качественно и в полном объеме. К тому же, занятия проходят в условиях максимально приближенных к боевым.

Во время учений воины ВСУ продемонстрировали идеальное взаимодействие. Facebook Командования ОС ВСУ

"Личный состав демонстрирует высокие профессиональные качества и мастерство по уничтожению танков, пулеметных расчетов и пехоты противника, что свидетельствует о результативности проведенных занятий и тренировок, подразделения готовы к действиям по назначению", – заверил Наев.

Танкисты имитировали выход на огневой рубеж. Facebook Командования ОС ВСУ

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