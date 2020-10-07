Танкистка ВСУ из Луганска поделилась трогательной мечтой о родном городе

Журналисты узнали трогательную историю о танкистке ВСУ, заветной мечтой которой является возвращение в родной освобожденный Луганск.

Как пишет "АрмияInform", женщина попала на российско-украинскую войну, продолжив боевой путь своего мужа, и уже даже успела стать командиром.

"О таких, как сержант Татьяна, говорят: настоящая амазонка, "Валькирия-воительница". Стройная высокая блондинка с выразительными серыми глазами и очаровательной улыбкой, она больше похожа на светскую даму или модель, чем на военнослужащую, а танкистку и подавно. Хотя на самом деле Татьяна – командир боевого танка Т-64В1, и танковый комбинезон ей к лицу не меньше, чем модный наряд. Несмотря на свой "женский статус" она довольно жесткий командир", – отметили в статье о защитнице.

Так, во время учений Татьяна уверенно руководила действиями своего мужского экипажа и продемонстрировала, что является опытным специалистом. Ведь, отрабатывая элементы тактического маневрирования, танк женщины-воина четко взаимодействовал с другими экипажами, а затем прицельно поразил все цели стрельбой прямой наводкой.

Татьяна сменила своего мужа на войне. "АрмияInform"

В армию Татьяна попала еще в 2016 году после того, как ее муж вернулся с войны. Поэтому он остался дома с двумя дочерьми, а жена отправилась ему на смену на восток.

"Для меня ничего необычного в роли командира нет. Начинала фронтовой путь в пехоте. Сначала командиром взвода связи. Участвовала в боевых действиях на Луганском направлении в составе 53-й отдельной механизированной бригады. Всегда радовалась, когда нам в сложные минуты боя на помощь приходили танкисты. Тогда у меня и появилась мысль сменить род войск", – вспоминает женщина.

"Очень увлеклась танками, захотелось освоить это грозное оружие. Окончила курсы в Десне и попала в одну из танковых бригад. Сначала была оператором-наводчиком, затем назначили командиром танка. Здесь очень хороший коллектив. Мне помогают настоящие мужчины, имеющие за плечами опыт боевых действий именно в танковых подразделениях. Поэтому постоянно нахожусь в фазе освоения новых знаний и навыков", – добавила она.

Впрочем главной задачей, призналась Татьяна, для нее осталось осуществление давней мечты – вернуться в освобожденный Луганск, в котором жила ее семья до войны.

Женщина стала командиром боевого танка Т-64В1. "АрмияInform"

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