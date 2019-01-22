''Танки стояли бы на Кубани!'' Украинец припугнул пропагандистов Путина националистами

Украинский общественный деятель Вадим Трюхан вывел из себя кремлевских пропагандистов заявлением об украинских танках на Кубани и в Ростове-на-Дону.

Так он отреагировал на обвинения о том, что власть в Украине якобы захватили националисты. Жесткая перепалка произошла в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Начался спор с объяснений Трюхана причин роста популярности националистов в Украине. По его словам, это стало прямым следствием российского военного вторжения на Донбасс и аннексии Крыма. Его слова вызвали бурное возмущение у скандальной ведущей Ольги Скабеевой.

Вадим Трюхан Скриншот видео

"Ну не обращаются украинцы к националистам! Украинцы боятся националистов! Но власть они захватили при поддержке Вашингтона, и что с этим делать России вообще непонятно. Мы хотим вам своего кандидата назначить, вы пока не соглашаетесь", — едко отметила пропагандистка.

Ольга Скабеева Скриншот видео

Однако Трюхан опроверг ее слова и ответил на наглое заявление ярким троллингом, который и спровоцировал скандал в студии.

"Абсолютно ничего общего с реальностью то, о чем вы говорите, не имеет. Если бы были в Украине при власти националисты, то украинские танки уже стояли бы на Кубани, в Ростове и так далее. Поверьте мне", — улыбаясь, сказал он.

Услышав это, второй ведущий передачи Евгений Попов дважды переспросил у украинца, где будут стоять танки, и набросился на него с обвинениями.

"Вы себе отчет отдаете в том, что вы говорите?! В тех глупостях, которые вы несете на федеральном телевидении?!" — выкрикнул разъяренный пропагандист.

Евгений Попов Скриншот видео

Скабеева поддержала его и перешла на угрозы в адрес всей Украины. "Вы попробуйте, всех националистов украинских соберите на танки, и попробуйте! Быстро закончится российско-украинская война!" — возмущенно завершила она ссору с оппонентом.

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