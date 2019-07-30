Танки, самолеты, вертолеты: ВСУ устроили масштабные учения под носом у оккупантов

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе начались масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил Украины.
Зрелищные фото и видео с них опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Дмитрий Мюллер (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Он подчеркнул, что в учениях задействованы множество танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе
Facebook Дмитрия Мюллера
Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе
Facebook Дмитрия Мюллера
Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе
Facebook Дмитрия Мюллера
Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе
Facebook Дмитрия Мюллера
Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе
Facebook Дмитрия Мюллера
Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе
Facebook Дмитрия Мюллера
Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе
Facebook Дмитрия Мюллера
Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе
Facebook Дмитрия Мюллера
Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе
Facebook Дмитрия Мюллера
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины опубликовали в сети зрелищное видео с боевыми учениями танкистов на одном из военных полигонов в Донецкой области. По их итогам был выбран лучший танковый экипаж ООС.
Позже скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева взорвалась возмущениями из-за масштабных военных учений ВСУ на одном из полигонов в зоне ООС на Луганщине. Она назвала это сигналом войны.
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