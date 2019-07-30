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Танки, самолеты, вертолеты: ВСУ устроили масштабные учения под носом у оккупантов

1.3т Читать материал на украинском

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе начались масштабные командно-штабные учения Вооруженных сил Украины.

Зрелищные фото и видео с них опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Дмитрий Мюллер (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Он подчеркнул, что в учениях задействованы множество танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

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Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Facebook Дмитрия Мюллера

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Facebook Дмитрия Мюллера

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Facebook Дмитрия Мюллера

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Facebook Дмитрия Мюллера

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Facebook Дмитрия Мюллера

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Facebook Дмитрия Мюллера

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Facebook Дмитрия Мюллера

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Facebook Дмитрия Мюллера

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Учения ВСУ в зоне ООС на Донбассе

Facebook Дмитрия Мюллера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины опубликовали в сети зрелищное видео с боевыми учениями танкистов на одном из военных полигонов в Донецкой области. По их итогам был выбран лучший танковый экипаж ООС.

Позже скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева взорвалась возмущениями из-за масштабных военных учений ВСУ на одном из полигонов в зоне ООС на Луганщине. Она назвала это сигналом войны.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
ВСУ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А что пишет офицер ВСУ Тарас Гитлер?
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
В учениях задействовано множество СОВЕТСКИХ танков, самолетов, вертолетов. Ахрессор в панике, Путин срочно созывает совещание силовых министров.
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Питон Каа
Питон Каа
Вы бы там не сильно гоняли это советское старье... На чем до Киева драпать будете? Опять пешком по полям?
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