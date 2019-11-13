"Танки РФ будут в Варшаве, НАТО придется покупать памперсы": Коломойский сделал скандальное заявление

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что Организации Североатлантического договора (НАТО) не совладать с российской армии.

Об этом он заявил в интервью The New York Times. Олигарх отметил, что, когда российские танки будут в Польше, НАТО "испачкает штаны".

"Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы", – сказал Коломойский.

Игорь Коломойский

Кроме того, он призвал прекратить войну на Донбассе и восстановить отношения между Украиной и Россией, отметив, что травмы, нанесенные украинцам конфликтом на Востоке, быстро уйдут в прошлое.

"Они в любом случае сильнее, – заявил Коломойский, говоря о войне с РФ. – Мы должны улучшить наши отношения".

Также миллиардер призвал Украину отказаться от помощи Международного валютного фонда. Он предложил заменить ее кредитами от Российской Федерации.

Как писал OBOZREVATEL, ранее The New York Times написала о скандальном проекте Коломойского в Карпатах, в частности, о том, что на территории горного массива Свидовец могут построить мегакурорт.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!