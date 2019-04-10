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Тамара Лозова
Тамара Лозова
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"Нацист": касирка "Епіцентру" обізвала покупця за його українську мову

1.9тЧитать материал на украинском

"НАЦИСТ" - так касирка Епіцентру обізвала покупця за його українську мову. Цьому касирів вчить керівництво мережі??? Чи то касирка переплутала роботу з власною територією?

"Нацист": касирка "Епіцентру" обізвала покупця за його українську мову

Нахабна поведінка касирів у Епіцентрах країни, схоже, вже стала нормою для мережі. Знаю це з власного досвіду, бо неодноразово порушувала питання зневаги до клієнтів касирами, писала скарги. Кожного разу керівники вибачалися, а через деякий час все повторювалося знову. Отже, роблю висновок про поганий менеджмент у мережі.

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Людина, яка заробляє на українцях у Епіцентрі, обзиває їх нацистами просто на своєму робочому місці. Розумію, що та касирка навіть не знає різниці між словами "нацист" та "націоналіст", не знає про права споживачів, серед яких є право на отримання інформації державною мовою. І це право таке ж важливе, як і право не чути хамства від працівників торгівлі і не бути обдуреним.

У цьому випадку касирка порушила кілька основних прав постійного клієнта Епіцентру, який вже більше 15 років разом з родиною віддавав перевагу саме цій мережі. Звісно, що тепер не піде туди до тих пір, доки там не буде порядку. У покупців є вибір. Навіщо віддавати свої кошти мережі, де тебе ображають і зневажають твої права?

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Хамство (за іменем сина Ноя — Хама) — тип поведінки людини, що відрізняється грубим, нахабним і різким способом спілкування. Людина використовує тактику хамства у спілкуванні з метою явної демонстрації своєї переваги, усвідомлюючи при цьому свою повну безкарність. Я хочу звернути увагу на останнє слово "безкарність". Саме через цю безкарність і відбувається подібне.

Як повідомив пан Олександр, йому телефонував керуючий названого Епіцентру і вибачався. Заявив, що касирка буде звільнена. Поки що це тільки слова. Перевіримо їх достовірність згодом.

Тим, хто почне тут читати мантри про те, що їм шкода ту касирку, скажу відразу: сьогодні вона на робочому місці обзиває клієнта нацистом, завтра їй захочеться на робочому місці плюнути комусь в обличчя, бо їй не подобається мова споживача, потім вдарити, бо на неї не так подивилися... Може, так буде зрозумілішим захисникам будь-якого вияву хамства у торгівлі? Ви й тоді будете захищати того, хто принижує вашу гідність?

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Автор
Тамара ЛозоваТамара Лозова
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:Facebook Тамари Лозової
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