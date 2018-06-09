"Там украинские флаги!" Волонтер развенчал фейк террористов "ДНР"

Информация о том, что ВСУ оставили отвоеванные в конце ноября 2017 года населенные пункты Гладосово и Травневое под Горловкой, расположенные в "серой зоне", является фейком террористом.

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин, подчеркнув, что над этими поселками "развиваются украинские флаги".

"Фейк. Видать боярышник был палённый… Никто никуда не отходил и ничего не оставлял", - написал он в своем посте.

"Боярышник - это как обычно, а тут уже то крепче", "Надо же как-то разбавить горечь поражения!" - прокомментировали очередное неправдивое заявление террористов пользователи сети.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в "ДНР" выдали фейк о "террористе" СБУ из Иордании.