''Там люди с автоматами'': появились подробности с места взрыва в Керчи

В Керчи на месте взрыва в металлургическом техникуме находятся люди с автоматами. В сторону заведения поехали скорые, полиция, МЧС.

Как сообщает Керчь.ФМ, на месте ЧП очень много пострадавших. Их загружают в машини скорой помощи. "Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - рассказал с места событий журналист издания.

"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - добавили местные жители.

По состоянию на 12:25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийная служба газа.

Помимо того, не хватает носилок, чтобы эвакуировать раненых. По информации издания, людей начали переносить на дверях. Также подъехала военная машина для помощи. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия.

Как оказалось, здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения. При этом есть вероятность, что у колледжа были запасы газа в баллонах.

"Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем", — сообщили в пресс-службе "Крымгазсетей".

По состоянию на 13:30 о происшествии известно:

основная версия — взрыв газа;

взрыв произошел в столовой политехнического колледжа;

по предварительным данным, погибли 10 человек, около 70 пострадали;

очевидцы сообщают, что сразу после взрыва слышали звуки стрельбы;

другие говорят о незнакомце на территории, который подкинул что-то в окно или зашел и оставил в помещении;

спецслужбы рассматривают версию теракта;

колледж не был газифицирован. Возможно, внутри были баллоны с газом;

на месте много машин скорой помощи. Не хватает и носилок, люди используют двери;

к месту происшествия вылетел вертолет из Симферополя;

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ЧП в коледже погибли 10 человек, еще 50 пострадали.