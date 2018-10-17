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''Там люди с автоматами'': появились подробности с места взрыва в Керчи

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В Керчи на месте взрыва в металлургическом техникуме находятся люди с автоматами. В сторону заведения поехали скорые, полиция, МЧС.

Как сообщает Керчь.ФМ, на месте ЧП очень много пострадавших. Их загружают в машини скорой помощи. "Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", - рассказал с места событий журналист издания.

"Что-то произошло в столовой. Там люди с автоматами", - добавили местные жители.

По состоянию на 12:25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт. На место также приехала аварийная служба газа.

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Помимо того, не хватает носилок, чтобы эвакуировать раненых. По информации издания, людей начали переносить на дверях. Также подъехала военная машина для помощи. Правоохранители опрашивают очевидцев происшествия.

Как оказалось, здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения. При этом есть вероятность, что у колледжа были запасы газа в баллонах.

"Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем", — сообщили в пресс-службе "Крымгазсетей".

По состоянию на 13:30 о происшествии известно:

  • основная версия — взрыв газа;

  • взрыв произошел в столовой политехнического колледжа;

  • по предварительным данным, погибли 10 человек, около 70 пострадали;

  • очевидцы сообщают, что сразу после взрыва слышали звуки стрельбы;

  • другие говорят о незнакомце на территории, который подкинул что-то в окно или зашел и оставил в помещении;

  • спецслужбы рассматривают версию теракта;

  • колледж не был газифицирован. Возможно, внутри были баллоны с газом;

  • на месте много машин скорой помощи. Не хватает и носилок, люди используют двери;

  • к месту происшествия вылетел вертолет из Симферополя;

''Там люди с автоматами'': появились подробности с места взрыва в Керчи
''Там люди с автоматами'': появились подробности с места взрыва в Керчи
''Там люди с автоматами'': появились подробности с места взрыва в Керчи
''Там люди с автоматами'': появились подробности с места взрыва в Керчи
''Там люди с автоматами'': появились подробности с места взрыва в Керчи
''Там люди с автоматами'': появились подробности с места взрыва в Керчи

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ЧП в коледже погибли 10 человек, еще 50 пострадали.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Место
Украина
Объекты
взрывКрым
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Раньше такое случалось только в пиндосовских учебных заведениях, а теперь докатилось и до нас. Вот они плоды западной демократии (((
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Это был теракт! Уже установленный факт. Погибли дети-подростки! В том числе и этнические украинцы!
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2
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Rivera Suzanne
Rivera Suzanne
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю >>>>> www.Money47.Com
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