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"Такой разрухи нет нигде!" В сети появились фото и видео увядшей вотчины Бойко

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Журналист Денис Казанский показал в сети город Рубежное Луганской области, который является вотчиной кандидата в президенты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко, побывавшего ранее в Кремле.

На видео, выложенном в сети, можно созерцать сплошные руины. "Местная промышленность почти полностью уничтожена и разорена... От заводов гигантов с коллективами в несколько тысяч сотрудников остались только груды битого кирпича. И эта разруха - не последствия боевых действий. Это последствия "талантливого руководства" луганских элит", – прокомментировал журналист. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

При этом он показал разваленный завод "Краситель". К его разорению, подчеркивает Казанский, причастен бывший министр обороны времен Виктора Януковича Павел Лебедев (сейчас он в РФ).

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"Такой разрухи нет нигде!" В сети появились фото и видео увядшей вотчины Бойко

Скриншот с видео

"Результаты деятельности этих замечательных специалистов можно видеть в моем видео. Наслаждайтесь", – резюмировал автор.

"Такой разрухи нет нигде!" В сети появились фото и видео увядшей вотчины Бойко

Скриншот с видео

"Такой разрухи нет нигде!" В сети появились фото и видео увядшей вотчины Бойко

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визиту Бойко в Москву.

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Место
УкраинаЛуганск
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