Такой парень есть в каждой школе.

Сидит всегда один.

Ни с кем не дружит.

Молчун. Одиночка.

Учителя его недолюбливают. Сверстники травят. Или игнорируют (что еще хуже).

Живет с мамой. Ненавидит всех окружающих. Подолгу зависает в сети.

Много читает. Про то, как можно взять ружье и перестрелять. Как сделать взрывчатку своими руками. Как поставить обидчиков на колени и заставить извиняться.

Как вышибить им мозги – а потом себе. Чтобы одним махом. Все проблемы.

А потом он видит по телеку, как кто-то не зассал и сделал это.

И понимает: да, так можно.

Берет ружье. Идет в школу.

И делает то, что хотел.

Потом про него снимают десяток репортажей. Делают реконструкцию событий. Парочку документальных фильмов.

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И он становится примером для следующего.

Потом скажут, что во всем виновато оружие. Оружие надо запретить. Ужасные штурмовые винтовки, тактические дробовики, охотничьи ружья – все запретить. Но нет: ножом, топором, молотком можно наделать трупов не меньше, а то и больше – у ножа патроны не заканчиваются.

Скажут, что все дело в видеоиграх. Но нет: количество подростков, играющих в видеоигры, более-менее сопоставимо с количеством подростков, живущих на планете. Играет 99,9% - а стрельбу устраивают единицы, никак не коррелирует.

Так в чем же причина?

Колумбайн, Сэнди-Хук, Вирджиния Тек, Роузбург, Техама, Паркленд, Санта Фе… Стрельба в школах США случалась приблизительно раз в год до начала 90-х. в 90-е – три-четыре раза в год. С 2000 и по сей день – практически ежемесячно. В 2018 – два-три инцидента в месяц.

Эффект снежного кома. This shit gone viral.

"Так то в Америке", говорили раньше. Теперь феномен добрался и до нас.

Добро пожаловать в реальность.

Что же делать?

Искоренять причины. Готовиться к последствиям.

Причина стрельбы – чаще всего травля. Да-да, тот самый новомодный "буллинг", который "был всегда, чего тут нюни разводить, буллинг-шмуллинг, дети сами разберутся, мы же разобрались" - но нет: время другое. Мир изменился. И буллинг, отпущенный на самотек может закончиться стрельбой в школе. Образцов для подражания уже более чем достаточно.

Буллинг – это серьезно. Это опасно. Этим надо заниматься.

А насчет последствий…

Скажите, в школе, где учится ваш ребенок, может случиться пожар?

Конечно, да!

Значит, дети должны знать, как себя вести, если в школе запахло дымом? Знать, где пожарные выходы, как происходит эвакуация, как звонить 101, где находятся огнетушители? Учения по гражданской обороне, вот это вот все?

Конечно, да!

(Но нет: в нашей воющей стране обучение "гражданской обороне" похерено чуть более, чем полностью, и если где-то еще и существует, так на голом энтузиазме педагогов).

А знает ли ваш ребенок, что надо делать, если в школе началась стрельба?

Есть ли у него четкий алгоритм действий? Куда бежать, где прятаться, как баррикадироваться, куда звонить, как драться, если не получилось убежать и спрятаться? Как помочь раненым, остановить кровотечение?

Может быть, это знает охрана школы?

(Но нет: охрана школы по дефолту охраняет здание и имущество школы, а не детей, если вы не знали).

Знают ли это учителя?

Конечно, нет!

Такого не может быть, потому что не было никогда!

Увы.

Уже было.

И значит, будет опять.

Пора принять, как данность, что такой парень есть в каждой школе. И запомнить эту мысль. Сжиться с ней. Поговорить об этом с детьми. Составить план заранее!

Когда Ной построил ковчег? – До дождя!

Тренируйтесь.

Життя бентежне!