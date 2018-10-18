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Антон Фарб
Антон Фарб
Инструктор, писатель, журналистВсе статьи автора

Такой парень есть в каждой школе: трагедия в Керчи может повториться

9.4т

Такой парень есть в каждой школе.

Сидит всегда один.

Ни с кем не дружит.

Молчун. Одиночка.

Учителя его недолюбливают. Сверстники травят. Или игнорируют (что еще хуже).

Живет с мамой. Ненавидит всех окружающих. Подолгу зависает в сети.

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Много читает. Про то, как можно взять ружье и перестрелять. Как сделать взрывчатку своими руками. Как поставить обидчиков на колени и заставить извиняться.

Как вышибить им мозги – а потом себе. Чтобы одним махом. Все проблемы.

А потом он видит по телеку, как кто-то не зассал и сделал это.

И понимает: да, так можно.

Берет ружье. Идет в школу.

И делает то, что хотел.

Потом про него снимают десяток репортажей. Делают реконструкцию событий. Парочку документальных фильмов.

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И он становится примером для следующего.

Потом скажут, что во всем виновато оружие. Оружие надо запретить. Ужасные штурмовые винтовки, тактические дробовики, охотничьи ружья – все запретить. Но нет: ножом, топором, молотком можно наделать трупов не меньше, а то и больше – у ножа патроны не заканчиваются.

Скажут, что все дело в видеоиграх. Но нет: количество подростков, играющих в видеоигры, более-менее сопоставимо с количеством подростков, живущих на планете. Играет 99,9% - а стрельбу устраивают единицы, никак не коррелирует.

Так в чем же причина?

Колумбайн, Сэнди-Хук, Вирджиния Тек, Роузбург, Техама, Паркленд, Санта Фе… Стрельба в школах США случалась приблизительно раз в год до начала 90-х. в 90-е – три-четыре раза в год. С 2000 и по сей день – практически ежемесячно. В 2018 – два-три инцидента в месяц.

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Эффект снежного кома. This shit gone viral.

"Так то в Америке", говорили раньше. Теперь феномен добрался и до нас.

Добро пожаловать в реальность.

Что же делать?

Искоренять причины. Готовиться к последствиям.

Причина стрельбы – чаще всего травля. Да-да, тот самый новомодный "буллинг", который "был всегда, чего тут нюни разводить, буллинг-шмуллинг, дети сами разберутся, мы же разобрались" - но нет: время другое. Мир изменился. И буллинг, отпущенный на самотек может закончиться стрельбой в школе. Образцов для подражания уже более чем достаточно.

Буллинг – это серьезно. Это опасно. Этим надо заниматься.

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А насчет последствий…

Скажите, в школе, где учится ваш ребенок, может случиться пожар?

Конечно, да!

Значит, дети должны знать, как себя вести, если в школе запахло дымом? Знать, где пожарные выходы, как происходит эвакуация, как звонить 101, где находятся огнетушители? Учения по гражданской обороне, вот это вот все?

Конечно, да!

(Но нет: в нашей воющей стране обучение "гражданской обороне" похерено чуть более, чем полностью, и если где-то еще и существует, так на голом энтузиазме педагогов).

А знает ли ваш ребенок, что надо делать, если в школе началась стрельба?

Есть ли у него четкий алгоритм действий? Куда бежать, где прятаться, как баррикадироваться, куда звонить, как драться, если не получилось убежать и спрятаться? Как помочь раненым, остановить кровотечение?

Может быть, это знает охрана школы?

(Но нет: охрана школы по дефолту охраняет здание и имущество школы, а не детей, если вы не знали).

Знают ли это учителя?

Конечно, нет!

Такого не может быть, потому что не было никогда!

Увы.

Уже было.

И значит, будет опять.

Пора принять, как данность, что такой парень есть в каждой школе. И запомнить эту мысль. Сжиться с ней. Поговорить об этом с детьми. Составить план заранее!

Когда Ной построил ковчег? – До дождя!

Тренируйтесь.

Життя бентежне!

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Антон ФарбАнтон Фарб
Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Антона Фарба
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
в стране где господствует право силыі по другому ыіть не может ! как там ввп повторял " медьведь в тайге хозяин"..и плечиком так єєєхх....да ...
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Кучук Олександр
Кучук Олександр
Из разговора с бывшим КГБ-шником отдела "К". Первое. Посмотрите на ружье которое нашли, я имею ввиду его стоимость, а парень с семьи, где нет отца, а мать обычная медсестра и парень не имеет другого достатка, кроме тех копеек, которые даст мама. Добавьте сюда патроны, которых должно быть не менее 200 - 300 штук, плюс тренировки по стрельбе, а это еще минимум 500. Второе. За 15-20 минут 20 трупов, это каким нужно быть Рембо, что бы на вскидку, потому, что не целясь минимум три выстрела уходило на человека. А еще какое хладнокровие должно быть у этого молодого человека. Третье. Уважаемые Крымчане, Вас обманывают, и этот юноша, если и в чем то виноват то косвенно. Тут работали, либо профессионалы, либо был не один человек а минимум три, пять. И главное, почему так долго ехала полиция? Давали время для отхода? Четвертое. Я думаю, что это очередной камень, брошен в огород татар, вопрос лишь в том - Зачем так жестоко?????????? Я, написал все, без политического окраса.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Главное, что случился прецендент. А ком покатится обязательно! Иначе не бывает... Ведь это неординарное пока событие будет обязательно во всех подробностях обсосано журналистами и известными политиками на всех без исключения ТВ и радио каналах. Обсудят все и в социальных сетях - там для этого тоже есть специально обученные люди. А чем не метод суицида, к которому подталкивают детей в специально созданных группах типа "Синий кит" и др. Умереть самому, забрав с собой еще несколько жизней - чем плох такой вариант?
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