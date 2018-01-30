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Такой молодой: в сеть попало фото украинского воина, подло убитого террористами

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В районе Талаковки Донецкой области погиб старший матрос 160-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины Скупейко Артем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Оксана Трапезун.

"Артем родился 22 марта 1995 года в Горностаевке Херсонской области. Херсонский областной военный комиссариат сообщает, что 30 января 2018 года, около 13:30, во время выполнения боевых задач в районе населенного пункта Талаковка Донецкой области пуля вражеского снайпера трагически оборвала юную жизнь военнослужащего военной части А2800, старшего матроса Скупейко Артема Викторовича", - рассказала она.

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Прощание с бойцом состоится 1 февраля в Горностаевке по улице Шевченко, 260, написала волонтер.

Как сообщал "Обозреватель", по данным штаба АТО, 30 января вследствие вражеского обстрела погиб военнослужащий сил АТО у Водяного на Приазовье. О гибели бойца от пули снайпера у Талаковки не сообщалось.

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Темы
Новости Донецка и Донецкой областиАТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Донецкая областьНовости Донбасса
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