Недавно удалось прочесть интервью деятеля новой власти, который пояснял, почему падает курс доллара. В общем, к этой теме не планировал возвращаться, но когда посмотрел на то, какой состав делегации улетел с янелохом в Руасси, почему-то подумалось, что ведь падает не только курс доллара. Однажды, набрав примерно такой же состав руководства страны, в РФ полетел Лех Качинский. Потом, спустя несколько лет, я был возле саркофага с его прахом в Костеле старого Кракова. Самолет упал и погибло все руководство Польши.
Здесь нет смысла обсуждать события в сослагательном наклонении, просто отметим, насколько янелох не понимает, в какую игру вляпался, что повторяет подвиги Качинского. А ведь тогда причиной падения был вот этот, шаркающий по щебенке Елисейского дворца, выживший из ума пердун. Но нет, так – нет.
Все же от падающих самолетов вернемся к падающему курсу. Оратор в своем интервью показал примерно такой же пилотаж, как и деятели, набившие самолет почти всем руководством страны. То, что рассказал этот чудак, должно бы стать причиной молниеносной отставки "за дискредитацию", но с нынешней властью все настолько плохо, что человек, намоловший крамолу и даже не осознавший этого, под стать руководству страны, которое тоже ничего этого не поняло просто по причине своей "угловатости".
На самом деле, как принято говорить в коридорах нынешней власти, интервью было кошерное. В самом деле, "эксперт" хотел блеснуть, и это у него получилось. Если бы он ограничился общими фразами о том, что НБУ перестал контролировать курс гривны и перевел ее в режим "плавающего курса", то все было бы хорошо и никто ничего бы не понял. Мало ли, что и как плавает, "но Остапа понесло".
Он стал перечислять основные факторы, уронившие курс доллара, особо выделив два из них. Он рассказал историю о том, что избыток предложения доллара на валютном рынке ведет к понижению его курса. В общем, это и так понятно, но он пошел дальше, и рассказал, откуда же этот избыток взялся и вот за это его должны бы выгнать с должности.
Он поведал о том, что особенно осенью на рынок хлынул поток долларов от экспортеров украинской продукции. В первую очередь, это касается агропромышленной продукции. То есть, сельское хозяйство резко пошло вперед и завалило рынок валютой. А ведь именно такого у нас никогда не было, и в связи с цикличностью сельского хозяйства понятно, что урожай и его продажа прямо зависит от того, как ты подготовишься к сезону и какие у тебя будут условия. Это значит, что этой осенью сработали многочисленные мероприятия, которые были отработаны год и более назад. То есть, чиновник подтвердил высокую эффективность прошлой власти.
Но тут – надо сложить в цепочку несколько компонентов, чтобы получить всю картину, а вот второй довод оказался простым и коротким. Он заметил, что за очень долгое время впервые развернулся тренд наличного валютного рынка. Если раньше население скупало валюты больше, чем продавало, то теперь оно несет эту валюту в ускоряющемся темпе.
А ведь всем понятно, что скупали валюту для того, чтобы иметь сбережения именно в твердой валюте. Тем более, появилась простая возможность выезжать в Европу, что тоже стимулирует покупку валюты, но люди понесли ее продавать. А это значит, что люди начали усиленно проедать свои сбережения и случилось это вот прямо сейчас, уже при новой власти. Населению надо за что-то жрать и оно сливает валюту в обменки.
Вот так, все просто и откровенно. Другое дело, что чудак не имел неприятностей только потому, что из нынешней власти никто даже не понял, какая это была крамола.
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