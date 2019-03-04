|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Такого никогда не видел!" Крым повергла в шок новая катастрофа. Фото

126.9тЧитать материал на украинском

В оккупированной россиянами крымской Феодосии забили тревогу из-за новой катастрофы. Курортный город завалило мусором с полигона, который находится неподалеку.

"Народ, я, честно говоря, в шоке от того, что я увидел сегодня. Огромный мусорный полигон в Феодосии - это проблема и очень большая, но с каждым днем ситуация, видимо, становится просто катастрофическая. Мало того, что он горит и при определенном ветре в городе дышать нельзя, так то, что происходит там в последнее время, это за гранью разумного. Мусор летит оттуда во все стороны, а сейчас на город. Все вокруг в целлофане и мусоре!" — сообщил сторонник России, блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

Новости
Оккупанты Крыма устроили гастроли с "трофейным оружием" из Сирии: фото и видео

По его словам, виноваты в сложившейся ситуации местные "чиновники".

"Такого я никогда не видел как минимум последние годы! В полутора километрах огромный жилой массив, построили детский сад, строят школу. Вместо того, чтобы пилить Крым, неуважаемые крымские чиновники и депутаты, вы бы су*и, подумали о людях и экологии", — добавил он.

Горный заявил, что Феодосию нужно спасать в срочном порядке.

"Министерство экологии это просто трэш, которое, млять, неплохо устроилось. Проталкиваемый опять цементный и зерновой терминал, свалки, легализация незаконных строек, застройка парков, полная задница в городах с дорогами и многое другое — это итог вашей пятилетней работы. Вас сажать надо, а не медали к пятилетию "Крымской весны" раздавать", — возмутился Горный.

"Народ, Феодосию надо спасать, нужно ввести особый режим для ликвидации этой экологической катастрофы в черте города. На носу курортный сезон и в городе не чешутся. Коктебель просто уничтожают, а его типа глава - это образец полного чиновничьего безобразия и безответственности. Ну, вот сменили тут в Феодосии главу и что изменилось? Многие уже сейчас крайне разочарованы, нет обратной связи с людьми, и непонятно, чем товарищ занимается. Плохо это", — подытожил он в посте.

В Феодосии случилась новая катастрофа

В Феодосии случилась новая катастрофа

FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа

В Феодосии случилась новая катастрофа

FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа

В Феодосии случилась новая катастрофа

FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа

В Феодосии случилась новая катастрофа

FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа

В Феодосии случилась новая катастрофа

FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа

В Феодосии случилась новая катастрофа

FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа

В Феодосии случилась новая катастрофа

FB Александра Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму случилась новая беда – жители жалуются на плохое качество воды и засоление почвы. Фактически северная часть полуострова постепенно превращается в полупустыню. Люди покидают дома, уезжают жить в Россию или на материковую часть Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
35
Комментарии
14
77
Смешно
20
Интересно
47
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Сколько же Украине предстоит работы, чтобы ликвидировать последствия "Крымнаша"?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Кунецкая Раїса, Деточка, это Россия сейчас выгребает и приводит в нормальный, цивилизованный вид ту помойку что вы сделали в Крыму.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zorg Jan Batist
Zorg Jan Batist
Ой, прямо Катастрофа! Ничего страшного не случилось! Всё симпатичненько смотрится))) Территорию привели в соответствие с запросами рашка-туристов :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Крым становится похожим на Россию,везде разруха и понты : ))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
2 из 3 ответов | показать все
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Derlbas Serega, Вот есть отличительная особенность у майдаунов - судить всех по себе. Ребята, привычка усидеть одной задницей на всех трезубцах вас погубит. А мне лично ваш паспорт с вилкой ни к чему.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Derlbas Serega
Derlbas Serega
Русский Крымчанин. Двустульежопый, ты загранпаспорт Украинский получил в Херсоне? Небось, в очереди в первых рядах стоял)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги