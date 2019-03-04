"Такого никогда не видел!" Крым повергла в шок новая катастрофа. Фото

В оккупированной россиянами крымской Феодосии забили тревогу из-за новой катастрофы. Курортный город завалило мусором с полигона, который находится неподалеку.

"Народ, я, честно говоря, в шоке от того, что я увидел сегодня. Огромный мусорный полигон в Феодосии - это проблема и очень большая, но с каждым днем ситуация, видимо, становится просто катастрофическая. Мало того, что он горит и при определенном ветре в городе дышать нельзя, так то, что происходит там в последнее время, это за гранью разумного. Мусор летит оттуда во все стороны, а сейчас на город. Все вокруг в целлофане и мусоре!" — сообщил сторонник России, блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

По его словам, виноваты в сложившейся ситуации местные "чиновники".

"Такого я никогда не видел как минимум последние годы! В полутора километрах огромный жилой массив, построили детский сад, строят школу. Вместо того, чтобы пилить Крым, неуважаемые крымские чиновники и депутаты, вы бы су*и, подумали о людях и экологии", — добавил он.

Горный заявил, что Феодосию нужно спасать в срочном порядке.

"Министерство экологии это просто трэш, которое, млять, неплохо устроилось. Проталкиваемый опять цементный и зерновой терминал, свалки, легализация незаконных строек, застройка парков, полная задница в городах с дорогами и многое другое — это итог вашей пятилетней работы. Вас сажать надо, а не медали к пятилетию "Крымской весны" раздавать", — возмутился Горный.

"Народ, Феодосию надо спасать, нужно ввести особый режим для ликвидации этой экологической катастрофы в черте города. На носу курортный сезон и в городе не чешутся. Коктебель просто уничтожают, а его типа глава - это образец полного чиновничьего безобразия и безответственности. Ну, вот сменили тут в Феодосии главу и что изменилось? Многие уже сейчас крайне разочарованы, нет обратной связи с людьми, и непонятно, чем товарищ занимается. Плохо это", — подытожил он в посте.

В Феодосии случилась новая катастрофа FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа FB Александра Горного

В Феодосии случилась новая катастрофа FB Александра Горного

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму случилась новая беда – жители жалуются на плохое качество воды и засоление почвы. Фактически северная часть полуострова постепенно превращается в полупустыню. Люди покидают дома, уезжают жить в Россию или на материковую часть Украины.

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