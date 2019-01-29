"Такого еще не видели": лучшие украинские студенты посетили крупнейшую мировую выставку сладостей

С 27 по 30 января в немецком городе Кельн проходит крупнейшая в мире кондитерская выставка ISM 2019, которая стала ведущей платформой для бизнеса и коммуникаций отрасли. Ежегодно специалисты со всего мира приезжают сюда, чтобы обсудить передовые технологии, новые направления и продукты, которые были наработаны за последний год.

В этом году на крупнейшей в мире индустрии сладостей и снеков принимают участие около 1 700 экспонентов из 76 стран, чтобы представить свои новинки и инновации. Продемонстрировать свои достижения сюда прибыли как лидеры мирового, так и представители среднего и малого бизнеса.

На ISM 2019 также представлены 32 ведущие украинские кондитерские компании, среди которых: "АВК", "Рошен", "Дружковская пищевкусовая фабрика", "Жако", "Делиция", "Бисквит-Шоколад", "Свитязь", Truff Royal, Lukas, Millenium, "Сладкий мир", "Кондитер Престиж", "Ярич" и другие.

Будучи ведущей мировой выставкой сладостей и закусок, ISM не только является презентационной и сетевой платформой для компаний отрасли, но и задает тенденции с целью продвижения инновационных, ориентированных на будущее идей. Она охватывает основные тенденции международной индустрии сладостей и закусок и дает посетителям возможность узнать о последних тенденциях и установить контакты с новыми компаниями.

Выставка ориентирована на потребителей и посетителей с абсолютно разными вкусами и предпочтениями, которые найдут на выставке "свои" продукты – будь то гурманы, веганы, вегетарианцы, диабетики или ЗОЖники. Товары без глютена и лактозы, с пониженным содержанием сахара и жира, традиционные рецепты и новые интерпретации – на ISM будет все это без исключения.

От шоколада и кондитерских изделий до печенья и закусок: благодаря многогранному ассортименту предложений ISM отражает рынок сладостей и снеков во всех его аспектах.

На самое масштабное действие в кондитерской отрасли приехали посмотреть 30 украинских студентов – победителей проекта "Пищевые технологии 2019". Конкурс, организованный Фондом Бориса Колесникова, стартовал еще 27 сентября 2018 года и проходил в два этапа. В нем приняли участие тысяча студентов профильных ВУЗов из Киева, Харькова, Красногоровки, Луцка, Днепра, Одессы, Умани, Сум, Чернигова, Николаева, Кривого Рога и Херсона. В финале жюри конкурса выбрало 30 лучших, которые получили шанс прилететь в Кельн и своими глазами увидеть, как работают мировые кондитеры.

"Это был шок. Я вообще не рассчитывала на победу. Было много достойных конкурентов, и из моего колледжа тоже, я думала кто-то из них выиграет, и когда назвали мое имя, я просто сидела в шоке не веря, что это произошло. Но это очень круто", – поделилась своими впечатлениями с OBOZREVATEL студентка колледжа пищевой и перерабатывающей промышленности Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко Кухтина Ангелина.

На выставке к победителям конкурса присоединился и сам президент благотворительного Фонда – Борис Колесников. Он пообщался со студентами, ответил на их вопросы, и даже поделился несколькими секретами, как стать успешным предпринимателем.

"ISM – самая большая отраслевая выставка в мире, здесь можно получить консультацию по любому вопросу. И чем больше нашей молодежи будет сюда приезжать, тем больше мы будем уверены в будущем наших детей. Если бы проводились чемпионаты мира среди студентов-пищевиков, я уверен, что первые 10 мест принадлежали бы Украине. Лучше наших технологов в мире нет. Они переняли некоторые вещи из советской школы, которая была на очень высоком уровне, и добавили к этому знания о современных производствах. На выходе мы получаем лучших специалистов – таких, как победители нашего конкурса "Пищевые технологии". Теперь нужно, чтобы мы построили экономическую модель, в которой они будут востребованы", – отметил Борис Колесников.

Кстати, для победителей конкурса "Пищевые технологии 2019" Фонд Бориса Колесникова дополнительно огласит условия участия в проекте на получение гранта 50-100 тыс. долларов с целью внедрения стартапов молодых специалистов пищевой отрасли.

Первые заявки на грант будут подаваться уже в феврале, и студенты не скрывают надежды его получить, чтобы внедрить свои проекты в жизнь.

Смольякова Валерия, Харьковский государственный университет питания и торговли

Я пошла на конкурс с проектом кондитерских изделий, обогащенных кальцием. Я считаю это важной темой, поскольку проблема недостатка кальция в организме существует, и ее нужно решать

Я бы хотела внедрить свой проект в производство, помочь многим людям, мне кажется это было бы достаточно популярным. К тому же именно наш университет разрабатывает эту добавку на основе кальция. Поэтому, если внедрить это в производство, это будет не очень дорого и эффективно.

Зинченко Алена, обособленное подразделение "Донецкий техникум" Луганского национального аграрного университета.

В своем проекте я представила идею создания ферм по разведению овец. В последнее время эта отрасль сокращается в нашей стране, и я хочу вдохнуть в нее новую жизнь.

На выставке я увидела и узнала много интересного, как можно все это обыграть, подать по-новому, тут много интересных и новых идей. В будущем, думаю, можно развить себя и в сладостях. Можно использовать разные методы реализации продукта, от овец можно получать молоко, а из молока можно делать и другие продукты.

Хотим принять участие в этом гранде, получить условия, и уже профессионально над этим работать, и может у нас получится развить нашу идею.

Рыбка Ксения, Одесская национальная академия пищевых технологий

У меня был проект шоколадных батончиков для профилактики раковых заболеваний. Я знаю, что есть ряд продуктов, которые не останавливают рост раковых клеток, но хотя бы немного замедляют их деление. И у меня появилась идея собрать эти продукты воедино, чтобы не только насытиться, но и немного помочь организму.

Если выиграю грант, то для начала создам небольшую линию на основе какого-то завода по производству моих батончиков.

Мне тут очень понравились шоколадные изделия, так как мой проект связан с шоколадом. Появляется много новых производителей, с которыми в дальнейшем можно сотрудничать.

Бабаев Сергей, Харьковский государственный университет питания и торговли

Я пришел на конкурс с проектом гастрономического туризма по Украине. Фишка этого туризма была в том, что экскурсии будут проводить не профессиональные экскурсоводы, а студенты профильных, пищевых, ВУЗов, которые знают много интересных мест, и они могут рассказать, как это все готовится.

Сам экскурсии еще не проводил, но когда приезжают друзья на прогулке они могут спросить, что это за продукт, почему именно его покупают и почему в этой кондитерской. Я им и рассказывал.

Невероятные масштабы выставки поразили всех студентов-победителей. Они смогли продегустировать лучшие кондитерские изделия, представленные на выставке от топовых международных производителей, пообщаться с представителями мировых компаний, приобрести ценный опыт, чтобы поделится им со своими коллегами в Украине.

"Мои ожидания и реальность совпали, потому что я увидел все мировые бренды кондитерских изделий, я ознакомился с представителями пищевой промышленности с разных стран, которые поразили тем, что ты пробуешь их изделия, и вроде бы такие есть в Киеве, но здесь это совсем другой вкус", – рассказал Сергей Бабаев.

Естественно студенты не упустили возможности продегустировать представленные на международной выставке ISM 2019 сладости: "Когда я сюда приехала и мне сказали, что здесь есть азиатские кондитерские изделия, сразу пошла туда. Они очень дорогие, и здесь мы их смогли попробовать, очень вкусно", – говорит Валерия Смольякова.

"Хочется найти что-то самое необычное, самое креативное, попробовать, узнать, что это. Японские сладости, пирожки с мороженным – это что-то, я такого еще не видела и это очень вкусно", – отметила Кухтина Ангелина.

Помимо посещения выставки Фонд Бориса Колесникова организовал победителям увлекательную прогулку по Кельну, а одним из самых приятных сюрпризов было посещение Музея шоколада, где студенты смогли увидеть полный цикл приготовления шоколадных лакомств – от выращивания какао-бобов до изготовления и расфасовки готовых кондитерских изделий.

"Мне очень понравился город и выставка, рада, что сюда попала, благодарна за это Фонду Бориса Колесникова. Теперь полученный в Кельне опыт мы будем внедрять в родной Украине", – поделилась впечатлениями студентка Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета Новикова Оксана.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram