"Таким людям я бы доверял": известный шоумен оценил президентские амбиции Вакарчука и Зеленского

Довольно широкая поддержка украинцами кандидатур руководителя "Квартала" Владимира Зеленского и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука связана с разочарованием людей в политиках.

В этом уверен известный телеведущий Александр Педан, сообщает "Радио Свобода".

"Зеленский и Вакарчук на первых местах. Люди уже отчаялись в политиках. Они больше доверяют артистам, потому что Вакарчук и Зеленский качественно делают свою работу на протяжении последних 20-30 лет. Таким людям, наверное, я тоже доверял бы. Они показали себя как профессионалы в одном деле", - сказал он.

При этом Педан допускает, что Зеленского могут использовать.

"Может быть (Зеленского используют — ред.). Видите, он (Зеленский - ред.) как-то вовремя ушел, как у нас говорят, со "стремного" канала "Интер", когда о нем пошла дурная слава. Мне кажется, что у него есть голова на плечах. Руководитель он качественный. Но я понимаю, что ему придется, если он уже пойдет в политику и брать на себя такую ответственность, надеюсь, что он от чего-то откажется. Потому что просто или лопнет, или разорвется", - сказал телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно опросам общественного мнения, 55% граждан поддержали бы кандидатуру Святослава Вакарчука на выборах президента Украины. При этом 15% проголосовали бы за Владимира Зеленского.