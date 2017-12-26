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"Такие люди — ориентир": в Донецке устроили травлю украинскому учителю-патриоту

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Во временно оккупированном Донецке устроили травлю проукраинскому учителю, который открыто рассказывал ученикам о российской оккупации и о том, что в террористических "Л/ДНР" участвуют бандиты.

Об этом написал блогер Андрей Шокотко, известный под ником Paulbskp, на своей странице в Facebook.

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По его словам, 78-летний Григорий Аркадьевич Штейн не боится и демонстрирует свою принципиальную позицию, несмотря на высокую вероятность того, что за это придется отвечать перед МГБ террористов или в тюрьме.

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"О последствиях знает и ученик, опубликовавший видео. Это современный Павлик Морозов, записавший таким образом донос на своего учителя", — отмечает блогер.

Он также отметил, что Штейн преподает в донецком лицее "Коллеж" и является членом национального консультативного совета в Правлении Украинской евангельской теологической семинарии.

"В общем, никаких сюрпризов — порядочный человек выступает против лжи и обыкновенного сталинизма в обстановке, максимально приближенной к 1937 году. Сам он родился в 1939 году и, скорее всего, будучи частью немецкой общины, еще в детстве испытал на себе все прелести сталинских репрессий. Под конец жизни все повторилось. Для меня такие люди, как Штейн, — ориентир, и я знаю, что на Донбассе их очень много", — подытожил Шокотко.

Травля учителя в Донецке

Как сообщал "Обозреватель", в России устроили травлю пастора с украинским гражданством Евгения Пересветова.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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