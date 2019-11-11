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11 ноября • обновлено в 12:59
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Томос для Украины: в УПЦ МП выдвинули обвинение против Варфоломея

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Московский патриархат обвинил Вселенского патриарха Варфоломея в давлении на греческих епископов для признания Православной церкви Украины.

В УПЦ МП считают, якобы иерархов "ломают через колено". Об этом заявил глава ее пресс-службы Василий Анисимов, передает российский "Интерфакс".

По его мнению, Варфоломей не хочет быть единственным иерархом, несущим ответственность за образование ПЦУ и намерен добиться того, чтобы, "Томосная афера" оказалась "совокупным злодеянием всех греков".

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Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний

Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний

iz.ru

"Поэтому иерархов ломают через колено, подогревают греческий этнофилетизм, полагая, что грек греку глаз не выклюет. Хотя это солидарное предательство дискредитирует греческое православие надолго, если не навсегда", — считает представитель УПЦ.

Он добавил, что патриарх Александрийский Феодор, который недавно поддержал новую украинскую церковную структуру, не раз был в Украине и ранее "осуждал бесчинства представителей ПЦУ, захватывающих храмы".

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Патриарх Феодор II

Патриарх Феодор II

Facebook Евстратий (Зоря)

"Не прошло и полгода — такое предательство! Бесчинствующие богоотступники, ведущие людей к вечной погибели, оказались у Александрийского патриарха в "братьях и сослужителях"! Допустим, вы украинцев не уважаете, считаете их зулусами, но ведь самих-то себя надо уважать! Ведь все ваши послания и патетические речи записаны, опубликованы, есть в сети", — считает Анисимов.

Помимо этого, он упомянул и власть Украины, которая якобы надеялась, что "все деяния предшественников сами собой рассосутся, а справедливость и свобода всех встретят радостно у входа".

"Но ни Томос, ни ПЦУ не рассасываются! Власть обещала сделать церковь независимой от государства, как это записано в Конституции. Она перестала третировать православную церковь, но авгиевы конюшни прошлых беззаконий никто разгребать не спешит", — заявил Анисимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную Православную церковь Украины. Во время литургии 8 ноября его духовный лидер, патриарх Феодор II поминал имя митрополита Киевского Епифания, сообщил в Facebook архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря).

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Персона
Патриарх Варфоломей
Место
Украина
Теги
Томос Православная церковь Украины церковь церковный конфликт
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