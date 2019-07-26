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"Так смотрит война": сеть поразило фото дочери Героя ВСУ

5.2т Читать материал на украинском

В сети появилось сильное фото дочери защитника Украины, который пропал без вести на Донбассе. Оно поразило своей глубиной многих украинцев.

Снимок опубликовали на странице телепрограммы "Будем жить" в Facebook. На нем изображена рыдающая девочка, которая держит в руках портрет своего отца.

Дочь Максима Аникина

Дочь Максима Аникина

Facebook "Будем жить"

"Давайте помнить, какую цену уже заплачено... На этом фото дочь Максима Аникина, командира БМП из 93-й ОМБр, пропавшего без вести в ходе иловайской операции", – отмечается в посте.

В комментариях под ним украинцы выражают сочувствие близким погибшего Героя и поражаются глубоким смыслом фото его ребенка – война лишает их родителей в совсем маленьком возрасте.

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"Так смотрит война": сеть поразило фото дочери Героя ВСУ

"Так смотрит война": сеть поразило фото дочери Героя ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фотография дочери погибшего в АТО добровольца батальона "Донбасс" Алексея "Детройта" Бакки, пришедшей на могилу отца, также растрогала сеть.

Алексей Бакка (позывной "Детройт") был активным участником Революции Достоинства. В начале АТО стал одним из первых добровольцев, отправившихся на фронт, вступив в батальон "Донбасс" 16 июня 2014 года. Был убит российско-террористическими войсками в Иловайском котле.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Бои за Иловайск
Место
Украина
Тег
ВСУ
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Сало Уронили
Сало Уронили
куринной жопе и хряку покожите.а опосля 3е
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