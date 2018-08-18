"Так нельзя!" Ницой обрушилась с гневом на украинцев из-за флага

Украинская писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой бурно отреагировала на тот факт, что в Украине используют национальный флаг разных оттенков, а не установленной цветовой гаммы.

Она подчеркнула, что 23 августа, в День украинского флага, намерена продемонстрировать своим примером, каким должен быть эталонный символ государства. Размышлениями по этому поводу писательница поделилась на личной странице в Facebook.

"Пришло время остро ставить вопрос. Ребром. У нас в магазинах продаются флажки с различной цветовой гаммой и на все эти флажки продавцы говорят, что они украинские. Желто-голубой, желто-синий (синий светлый), желто-синий (синий темный), желто-синий (синий с фиолетовым отливом). Люди! Так нельзя! Синий цвет (как и желтый) должен быть одного оттенка, потому что это уже будет не наш флаг", — возмущается Ницой.

В качестве примера она привела отношение американцев к государственному флагу США. Писательница подчеркнула, что он унифицирован во всех учреждениях, поэтому никто в мире не сможет найти его в другом виде, кроме сочетания красных и белых полос.

"Вы не увидите нигде розово-бордово-малинового какого-то флага Штатов. Куда бы вы ни пошли, он везде будет одинаков. То же должно быть и с украинским флагом. Прекратите тулить все синие цвета на наш украинский флаг, "какая разница, какой синий". Потому что у нас на флаге не синий темный, будто гроза; не синий мрачный, будто вечер надвигается; не голубой, будто вылинял. На нашем флаге синяя полоска — насыщенная голубая, как небо в солнечный день. В солнечный, а не мрачный. У нас веселый флаг. Не траурный", — подчеркнула Ницой.

Кроме того, она добавила, что у используемого на флаге голубого цвета даже есть утвержденный стандарт, имеющий название и номер, — Pantone Coated 2935 C.

"Украинцы, будем ответственны в таких деталях. Ведь использование другого цвета, не по стандарту, это неуважение к флагу, и к Украине тоже. Это опять из оперы "какая разница". Вы же понимаете, неважных деталей в важном деле не бывает", — подытожила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ницой возмутилась из-за того, что во время работы в детском лагере в Карпатах большинство из ее подопечных не знали, кто такой Степан Бандера. В частности, на соответствующий вопрос о лидере ОУН дети ответили: "Бандера — это тот, кто играет на бандере".