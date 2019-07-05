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"При Украине так не было": фанатка Путина пристыдила оккупантов в Крыму

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Уроженка Донецка Ирина Пучкова, которая сейчас проживает в России, публично раскритиковала страну-агрессора после поездки в аннексированный Крым.

По словам женщины, на полуострове резко увеличилось количество пунктов оплаты, закрытых парков и установили огромную цену за вход. Подробности она сообщила у себе на Facebook-странице.

Пучкова пожаловалась, что в Партенитской бухте парк "Карасан" закрыт для посещений даже за деньги (два дня в неделю есть экскурсия по 2 часа), сквер санатория "Утес" и проход к мысу Плака, дворцу стоит 300 рублей (120 гривен. – Ред.) с человека, 90% пляжей Партенита — закрыты, как и парк, стоимостью 150 рублей (20 гривен. – Ред.) за вход. А в сквер "Айвазовское" (Парадиз) взрослый может попасть за 600 рублей (240 гривен. – Ред.), ребенок — за 300 (120 гривен. – Ред.), вход в Японский сад стоит еще 500 руб. (500 гривен. – Ред.), добавила она.

Забор санатория в Партените

Забор санатория в Партените

Примечания

"Гурзуф — проход в парк закрыт, есть бесплатная экскурсия с 12 до 12:40. А так и за деньги не пройдешь. Бесплатен и доступен пока Воронцовский — гуляй-не хочу. Еще около Ливадийского и Массандровского дворцов можно гулять. Слава Богу, пока можно", — возмутилась фанатка президента РФ.

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Она сообщила, что ранее в Крыму было по-другому и добавила, что ездила туда более 30 лет.

По ее словам, все, кроме "Парадиза", было открыто, а теперь общенациональные исторические и парковые шедевры закрыли для общества и сдали в аренду, или они принадлежат кому-либо.

"Пляжи — да, многие открыли. А парки и проходы — наоборот закрыли", — подытожила Пучкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, отдых в Крыму с учетом транспорта и проживания в трехзвездочном отеле для россиян дороже, чем отпуск на Кипре, в Турции, Грузии, Болгарии, Черногории или Греции. Также цены на фрукты в летний сезон на полуострове оказались в несколько раз выше, чем на материковой части Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Камни с неба — они такие. Непредсказуемые.
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