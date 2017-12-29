Я вот до сих пор считаю, что даже если бы Минстець собрал все свои хилые силенки и попытался пободаться с пропогандической машиной РФ, то у него бы ничего не вышло. Силы не равны.

Алэ.

Есть достижения, которые никакая пропаганда РФ не может нивелировать как бы не старалась.

Первым на моей памяти стала газонезависимость, когда мы "не замерзли". Второй - конечно безвиз. За поребриком часто стало доноситься, что как бы они не ржали с нас, но у нас все получается, а вот у них чет просвета не видно.

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Были и другие. Такие как, например, арбитраж Газпрома и Нафтогаза. Но речь о другом.

То, что произошло позавчера, в очередной раз ткнуло свинособак в собственные испражнения. Когда, чтобы вытащить своих, согласились на неравный обмен, демонстрируя ценность жизни своих сограждан. Когда освобожденных пленных встречали замерзшие от ожидания, но счастливые украинцы и первые лица государства. Когда Президент обнимался с освобожденными, приветствуя их после плена. Их встречали, как героев.

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А где-то там на оккупированых территориях и в РФ наблюдали, как их вчерашних пленников привезли на автозаках и заперли в гостинице под присмотром МГБ. Ни приветствия, ни помпы. Ни даже человеческого отношения. В то время, как Украина ликовала освобожденным пленникам.

Так мокнуть "русскомирцев" в собственные какахи - это надо уметь. Потому что лучшего образа на тему "вы там нахрен никому не нужны" Минстець бы не осилил никогда.