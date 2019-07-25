"Так Гоблин решает проблемы": в Крыму активистов наказали за жалобы

Активистам в аннексированном Крыму запретили приближаться к главному оккупанту полуострова Сергею Аксенову во время его визитов "в народ".

Об этом со ссылкой на ресурс "Примечания" сообщил в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

"Гоблин колесит по Крыму – "решает проблемы людей". Вот только самих людей не подпускают к Гоблину и на расстояние пушечного выстрела. К активистам либо приходят домой, либо звонят и предупреждают, чтобы не рыпались", – написал он.

Сергей Аксенов 24 Канал

Так, отмечается, что сначала представителям крупнейшей в России общины инвалидов не дали устроить экстремальный тест-драйв на колясках по городу Саки для Аксенова. Их обзвонили от имени ФСБ с требованием не выражать публичное недовольство.

Инвалиды уже несколько лет пытались добиться ремонта дорог в городе, чтобы у них появилась возможность свободно передвигаться. 19 июля в Саках прошло выездное совещание "Совета министров" Крыма. Колясочники хотели донести Аксенову свои проблемы, однако лица, представившиеся сотрудниками ФСБ, запретили им приближаться к "главе" Крыма.

vesti-k.ru

Позже подобная ситуация возникла и в Белогорском районе Крыма. Примечательно, что Аксенов показательно написал в Facebook, что едет в регион "чтобы узнать ситуацию не из докладов чиновников, а непосредственно из первых уст".

В ответ местные активисты оставили множество комментариев, в которых описали проблемы региона. Однако вскоре к ним наведались полицейские, которые настоятельно рекомендовали молчать и не устраивать никаких митингов по приезду Аксенова.

Гоблин колесит по Крыму - "решает проблемы людей". Вот только самих людей не подпускают к Гоблину и на расстояние пушечного выстрела. К активистам либо приходят домой, либо звонят и предупреждают, чтобы не рыпались

Ссылка 1 https://t.co/hxD6Ym0Ba2

Ссылка 2 https://t.co/XayR97MBsd pic.twitter.com/ABljOLXIkh — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 25, 2019

Как сообщали OBOZREVATEL, ранее Аксенов разразился заявлением, что Киев должен ответить за "разграбление" аннексированного Крыма в период нахождения полуострова в составе Украины.

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