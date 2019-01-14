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''Так будет по всей Украине'': Прилепин разразился страшилкой о ПЦУ

1.6тЧитать материал на украинском

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", бурно отреагировал на переход первой в Одесской области церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Он заявил, что всех несогласных с объединением якобы будут физически уничтожать.

Кроме того, боевик выразил уверенность в том, что со временем все храмы МП в Украине станут частью новосозданной ПЦУ. Размышлениями по этому поводу Прилепин поделился на своей странице в Facebook.

Захар Прилепин

Захар Прилепин

"Комсомольская правда"

"Вот так произойдет по всей Украине. Приход за приходом. Несогласных будут придушивать по углам потихоньку, и создавать группы поддержки. Дело времени. Недолгого", — устрашающе высказался писатель-террорист.

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''Так будет по всей Украине'': Прилепин разразился страшилкой о ПЦУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
российская пропагандаНезависимость УПЦ
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Он прав! Церковь которая освящает оружие которым убивают украинцев --должна быть уничтожена в Украине!
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