''Так будет по всей Украине'': Прилепин разразился страшилкой о ПЦУ

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", бурно отреагировал на переход первой в Одесской области церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Он заявил, что всех несогласных с объединением якобы будут физически уничтожать.
Кроме того, боевик выразил уверенность в том, что со временем все храмы МП в Украине станут частью новосозданной ПЦУ. Размышлениями по этому поводу Прилепин поделился на своей странице в Facebook.
Захар Прилепин
"Комсомольская правда"
"Вот так произойдет по всей Украине. Приход за приходом. Несогласных будут придушивать по углам потихоньку, и создавать группы поддержки. Дело времени. Недолгого", — устрашающе высказался писатель-террорист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Прилепин заявил, что позиции РПЦ ослабевают, и это может привести к ее исчезновению. На это повлияет и обретение автокефалии ПЦУ.
5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского патриархата.
9 января все члены Синода Вселенского патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии ПЦУ.
10 января документ вернулся в Украину. Его показали прихожанам Свято-Покровского кафедрального собора в Ривне.
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