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3 марта • обновлено в 01:02
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Тайганское водохранилище в Крыму обмелело. Фото

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Тайганское водохранилище в аннексированном Россией Крыму обмельчало, теперь вся нагрузка ляжет на другое – Белогорское. По последнему прогнозы удручающие.

Обмеление водоема привело к образованию там островов, сообщает "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Тайганское водохранилище в январе

Тайганское водохранилище в январе

Крым.Реалии

В январе уровень воды в нем был высок, а острова появились только во второй половине февраля. Обмеление водохранилища продолжается

По словам активиста движения "Свободный Крым" Решада Меметова, теперь вся нагрузка ляжет на Белогорское водохранилище.

Тайганское водохранилище в марте 2020 года

Тайганское водохранилище в марте 2020 года

Крым.Реалии

"Обычно весной после зимних осадков уровень воды в Тайганском водохранилище, наоборот, был выше зимнего. Но в этом году зима была скудной на осадки, а потребление не прекращалось, воду сливали всю зиму. Теперь сливать нечего и вся нагрузка ляжет на близлежащее Белогорское водохранилище, поэтому следует ожидать, что и оно скоро сильно обмелеет", – отметил он.

Владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков рассказал, что ситуация с водой в Белогорском водохранилище складывается неблагополучная.

"Мы вовремя перешли в потреблении воды с Тайганского водохранилища на Белогорское. Но в этом году прогноз по воде и в Белогорском водохранилище удручающий. Поэтому в парке делаем запасы на сезон уже сейчас", – подчеркнул он.

Слив воды с Тайганского водохранилища в январе 2020 года

Слив воды с Тайганского водохранилища в январе 2020 года

Крым.Реалии

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
Тег
Крым без воды
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