Тайганское водохранилище в аннексированном Россией Крыму обмельчало, теперь вся нагрузка ляжет на другое – Белогорское. По последнему прогнозы удручающие.
Обмеление водоема привело к образованию там островов, сообщает "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).
Тайганское водохранилище в январе
Крым.Реалии
В январе уровень воды в нем был высок, а острова появились только во второй половине февраля. Обмеление водохранилища продолжается
По словам активиста движения "Свободный Крым" Решада Меметова, теперь вся нагрузка ляжет на Белогорское водохранилище.
Тайганское водохранилище в марте 2020 года
Крым.Реалии
"Обычно весной после зимних осадков уровень воды в Тайганском водохранилище, наоборот, был выше зимнего. Но в этом году зима была скудной на осадки, а потребление не прекращалось, воду сливали всю зиму. Теперь сливать нечего и вся нагрузка ляжет на близлежащее Белогорское водохранилище, поэтому следует ожидать, что и оно скоро сильно обмелеет", – отметил он.
Владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков рассказал, что ситуация с водой в Белогорском водохранилище складывается неблагополучная.
"Мы вовремя перешли в потреблении воды с Тайганского водохранилища на Белогорское. Но в этом году прогноз по воде и в Белогорском водохранилище удручающий. Поэтому в парке делаем запасы на сезон уже сейчас", – подчеркнул он.
Слив воды с Тайганского водохранилища в январе 2020 года
Крым.Реалии
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале февраля так называемые "власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней.
Жителей Симферополя предупредили, что с 10 февраля холодная вода в кране будет доступна горожанам утром и вечером, а горячая - только по выходным.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сделал скандальное заявление о том, что Украина могла бы дать воду в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не пойдет на уступки по Донбассу в обмен на воду в Крым, но согласна рассмотреть этот вопрос на коммерческой основе.
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сказал, что подавать воду в Крым нужно только после его освобождения.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.