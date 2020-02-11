Табу на эротику и ужасы: названы 8 фильмов, запрещенных в СССР

Во времена СССР действовала жесткая цензура, которая в частности распространялась и на кинематограф, поэтому в Союзе запрещались к пересмотру многие западные и отечественные художественные фильмы.

Об восьми из них написал на Live Journal белорусский блогер Максим Миронович. По его словам, все попавшие под табу известные киноленты условно можно разделить на несколько категорий.

Так, одни показывали реальную жизнь на "загнивающем Западе" и поэтому были недопустимы в советских кинотеатрах. Другие подносили эротику или просто как-то апеллировали к отношениям между мужчиной и женщиной. А под третью категорию попадало все, что хоть как-то "испугало, удивило или озадачило цензоров".

"Унесенные ветром" 1940 г. liveinternet.ru

1. "Унесенные ветром", 1940 г.

Попав под запрет, красивая сага о жизни американской семьи в годы Гражданской войны в США (1860-е) не выходила в широкий прокат в СССР. В разные годы случались только специальные "закрытые" показы для советских партийных верхушек.

"Думаю, кино запретили потому, что в нем показана жизнь обычных американцев, которые просто живут, любят друг друга и строят планы на будущее, а не думают постоянно об уничтожении СССР..." – предположил Миронович.

Он подчеркнул, что "Унесенные ветром" начали дублировать и позволили к показу только в 1990 году и тогда на территории СССР, который доживал свое время, фильм сразу стал хитом.

"Гроздья гнева", 1940 г. httpsfilmix.co

2. "Гроздья гнева", 1940 г.

С этим американским фильмом история сложилась несколько иначе. СССР купил его в 1948 году, он должен был показать советскому зрителю все "язвы и пороки капитализма". Однако через несколько дней его сняли с проката.

"Поскольку советские цензоры с ужасом заметили, что, оказывается, "бедный и разоренный американский фермер" из кинофильма мог купить себе старый грузовик и вообще жил гораздо лучше, чем "счастливые и свободные" советские крестьяне", – отметил блогер.

"Эммануэль", 1974 г. httpsfilmix.co

3. "Эммануэль", 1974 г.

Французский эротический фильм, который фактически рассказывает о сексуальных похождениях главной героини, мгновенно попал под строгое табу в Союзе.

"Никакой "сексуальности" и секса в СССР быть не могло, женщины должны были мечтать только о коммунизме, а секс – только для того, чтобы родить стране побольше здоровых солдат", – считает Миронович.

"Девять с половиной недель", 1986 г. timeout.ru

4. "Девять по половиной недель", 1986 г.

По той же причине, что и предыдущий, этот фильм советские цензоры запретили к показу сразу после выхода. Хотя это, подчеркивает блогер, скорее просто кино о сложных отношениях мужчины и женщины с несколькими эротическими сценами. Однако в СССР его показали только ближе к началу 1990 года.

"Крестный отец", 1972 г. film.ru

5. "Крестный отец", 1972 г.

Предполагается, что в этой знаменитой эпической гангстерской драме цензоры в Союзе разглядели "романтизацию" преступного мира. Другие же говорят, что фильм запретила сама партийная советская верхушка (которая его, конечно, смотрела), поскольку структура итальянской мафии слишком напоминала структуру советской власти.

При этом в 80-х запрещенный "Крестный отец" массово показывался в видеосалонах, за которыми почти не было контроля.

"Там крутили и "Эммануэль", и даже откровенное порно", – утверждает Миронович.

"Звездные войны", 1977 г. kino-teatr.ru

6. "Звездные войны", 1977 г.

В якобы "темной силе" за "космическими" декорациями этой саги советские цензоры усмотрели некую аллюзию на Союз.

"Мол, борются буржуи с ними всем космосом, и куда это годится! Масла в огонь подлил и Рейган, в 1983 году назвал СССР "Империей зла" (почти как "Галактическая империя зла" в "Звездных войнах"), что стало поводом для окончательного и полного запрета фильма в СССР", – пишет блогер, добавляя, что эту киноленту позволили к показу только в последний год-два существования Союза, и народ "валом повалил" на киносеансы.

"Комиссар", 1967 г. fishki.net

7. "Комиссар", 1967 г.

Этот советский фильм задумывался как сага о "героических днях революции", но в результате у режиссера Александра Аскольдова вышла небольшая драма о человеческих трагедиях. После премьерного показа для "высокой комиссии", его уволили со штампом в трудовой – "профнепригоден", а также лишили возможности работать по специальности.

"Еще режиссеру приказали уничтожить все негативы фильма, чего он не сделал – и сейчас кино есть в интернете", – подчеркивает Миронович.

"Интервенция", 1968 г. drugoe-kino.livejournal.com

8. "Интервенция", 1968 г.

Этот тоже советский фильм с известными актерами в главных ролях был стилизован под представления 1920-х годов. В нем рассказывалось о первых годах после Октябрьского переворота, герои часто переодевались, и у зрителей возникало ощущение, будто вся "революция" – это какой-то площадный балаган.

"Понятно, цензоры этого допустить не могли. Фильм обвинили в том, что он показывал большевиков в "смешном и комическом виде", поэтому сразу запретили. Вышло кино в широкий прокат только в 1987-м – уже в годы Перестройки", – отметил блогер, добавив, что в целом список запрещенных цензурой в СССР художественных фильмов огромен.

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