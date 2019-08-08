"Та сторона": сеть впечатлила мощная иллюстрация оккупации Донбасса

Сеть впечатлила мощная иллюстрация шовинистических замашек президента России Владимира Путина касательно украинского Донбасса.

Ее автор – Никита Титов. Он разместил соответствующую картинку на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

На ней виднеется надпись: "Та сторона". Замысел автора уже оценили в сети.

Война на Донбассе ТСН

Многие поделились картинкой, отметив, что она отображает всю суть отношений Киева с Москвой. "Мощно!" – пишут пользователи в комментариях.

Facebook Никиты Титова

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали видео, на котором мародеры орудуют в разрушенных обстрелами террористов многоэтажках в оккупированном Донецке.

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