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Сюрприз на десятилетия: Донбассу обещают новый закон о гуманитарном разминировании

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Вице-спикер парламента Ирина Геращенко обещает, что на осенней сессии она и другие парламентарии внесут законопроект о гуманитарном разминировании на Донбассе.

Ежедневно только в Луганской области бригады саперов обходят до 2 га опасной территории и находят более 20 взрывоопасных предметов, сообщила она на своей страничке в Facebook.

"Подснежники" "русской весны" на земле Донбасса - на десятилетия... Как же я презираю, осуждаю и ненавижу всех, кто принес войну на украинскую землю", - эмоционально написала она.

Геращенко напомнила, что в ВР есть 3 зарегистрированных законопроекта, касающихся разминирования, но профильный комитет признал их лоббистскими.

Политик обещает использовать при составлении законопроекта опыт Хорватии и других стран, переживших конфликты.

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Темы
АТО на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
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