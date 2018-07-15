Сюрприз на десятилетия: Донбассу обещают новый закон о гуманитарном разминировании

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко обещает, что на осенней сессии она и другие парламентарии внесут законопроект о гуманитарном разминировании на Донбассе.

Ежедневно только в Луганской области бригады саперов обходят до 2 га опасной территории и находят более 20 взрывоопасных предметов, сообщила она на своей страничке в Facebook.

"Подснежники" "русской весны" на земле Донбасса - на десятилетия... Как же я презираю, осуждаю и ненавижу всех, кто принес войну на украинскую землю", - эмоционально написала она.

Геращенко напомнила, что в ВР есть 3 зарегистрированных законопроекта, касающихся разминирования, но профильный комитет признал их лоббистскими.

Политик обещает использовать при составлении законопроекта опыт Хорватии и других стран, переживших конфликты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что а разминирование Донбасса Украине может понадобиться до 10 млрд евро и 15 лет.