"Покупают за свой счет!" Сюмар забила тревогу из-за недостатка защитных масок в больницах Киевщины

В Киевской области волонтеры продолжают обеспечивать больницы масками и другими средствами индивидуальной защиты, потому что власть оказалась неспособной обеспечить их необходимое количество для защиты медицинского персонала.

Об этом написала народный депутат фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар на своей странице в сети Facebook.

"Три недели карантина. В больницах Киевской области до сих пор не хватает ... масок. О респираторах молчу. Не хватает простых медицинских масок. Вот простая арифметика. 30-50 работников в инфекционном отделении. Маску нужно менять каждые 4 часа. Им точно нужны респираторы. В общем в районной больнице по 300 медиков. Это по меньшей мере тысяча-полторы масок в сутки", – сообщила она.

Сюмар добавила, что пока маски обеспечивают волонтеры – десятки тысяч масок волонтеры покупают за свой счет.

"Государство обеспечить маски не в состоянии. Надеюсь, что "пока"..." – заметила Сюмар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко призвал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля урезать высокие зарплаты всем, кроме врачей и военных.

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