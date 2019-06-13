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/Общество

Сыты по горло: в сети показали, как Крым отвернулся от России

4.6тЧитать материал на украинском

В Крыму местные жители разочаровались в политике России. С балконов исчезли флаги РФ, которые вывешивали ко Дню России.

В сети иронично отреагировали на мероприятия, которые проходили в этот день в Крыму. На комментарии обратил внимание блогер Крымский Бандеровец в Twitter.

"Севастопольские ватники отказываются любить Россию и готовы в скором будущем звать Украину. Сриколоров на Дно России в городе больше не вывешивают и требуют вернуть украинские порядки", — сообщил блогер.

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"Флаг то развернули... А вот с балконов, как в 2014-2015 годах флаги поисчезали.... А это говорит гораздо больше об отношении к власти..." – комментируют в сети появление гигантского флага России в Севастополе.

"Ну, раз такой флаг есть, предлагаю его повесить по периметру забора над стройкой в Батилимане, чтобы "глубинный народ" (с) Севастополя, проезжая по ялтинской трассе, видя его, не переживал за происходящее и чувствовал единство с властью и с ЕР!" – пишут в сети.

Сыты по горло: в сети показали, как Крым отвернулся от России
Сыты по горло: в сети показали, как Крым отвернулся от России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети одним фото показали катастрофу в Крыму. На полуострове пересохло огромное озеро.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Комментарии
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Ну усвоили, значит, ценности и традиции. Никто этот день не празднует особо. Хотя официоза старается Ибо, что там праздновать? Принятие декларации о независимости? Смешно
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
. "С балконов исчезли флаги РФ, которые вывешивали ко Дню России." И что были вывешены украинские?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
животные не верьте))) идиот выдает желаемое за действительное
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