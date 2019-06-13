Сыты по горло: в сети показали, как Крым отвернулся от России

В Крыму местные жители разочаровались в политике России. С балконов исчезли флаги РФ, которые вывешивали ко Дню России.

В сети иронично отреагировали на мероприятия, которые проходили в этот день в Крыму. На комментарии обратил внимание блогер Крымский Бандеровец в Twitter.

"Севастопольские ватники отказываются любить Россию и готовы в скором будущем звать Украину. Сриколоров на Дно России в городе больше не вывешивают и требуют вернуть украинские порядки", — сообщил блогер.

"Флаг то развернули... А вот с балконов, как в 2014-2015 годах флаги поисчезали.... А это говорит гораздо больше об отношении к власти..." – комментируют в сети появление гигантского флага России в Севастополе.

"Ну, раз такой флаг есть, предлагаю его повесить по периметру забора над стройкой в Батилимане, чтобы "глубинный народ" (с) Севастополя, проезжая по ялтинской трассе, видя его, не переживал за происходящее и чувствовал единство с властью и с ЕР!" – пишут в сети.

Крым ❗️👍Севастопольские ватники отказываются любить россию и готовы в скором будущем звать Украину. Сриколоров 🤮на Дно россии в городе больше не вывешивают и требуют вернуть украинские🇺🇦 порядки. Комментарии с САМОГО ватного ресурса Форпост. ПРОЧТИТЕ их! https://t.co/WivYjjnE4A pic.twitter.com/j3oIq10rD3 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 12 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети одним фото показали катастрофу в Крыму. На полуострове пересохло огромное озеро.

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