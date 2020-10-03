Сытник заболел коронавирусом – СМИ

У директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в его окружении. Отмечается, что болезнь протекает не в легкой форме.

Издание пишет, что сам факт болезни главы Антикоррупционного бюро не афишируется.

Стоит отметить, что информация о заражении Сытника появилась в СМИ еще в конце сентября. Однако после этого никакой официальной информации об этом не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко госпитализировали с двусторонней пневмонией. До этого у него обнаружили коронавирус.

Напомним, что за последнюю неделю коронавирусом заразилось много других политиков. Среди них лидер политической партии "За майбутнє" Игорь Палица, лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко, глава партии "Голос" Кира Рудик, нардеп от "Слуги народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, нардеп Яна Зинкевич,нардеп от "Слуги народа" Артем Культенко.