Ребенок звонил папе и маме, но они не отвечали: подробности смерти семьи медиков от коронавируса в Тараще

На Киевщине в городке Тараща от коронавируса умерли супруги-медики: 39-летняя Галина и 51-летний Валентин Степченко. Сиротой остался их 13-летний сын.

Коллеги говорят, что муж и жена скончались в один день. О смерти родителей сын узнал только через неделю.

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Сам спастись не смог

В Таращанской центральной районной больнице до сих пор не могут прийти в себя от трагедии, которая произошла с их врачом-анастезиологом, заведующим отделением Валентином Степченко.

Валентину Степченко был 51 год. Facebook Валентина Степченко

С самых первых дней карантина врач был фактически на передовой борьбы с этой инфекцией, но вот сам спастись не смог. Как рассказал один из его коллег, первой в семье заболела его жена Галина. Она работала медсестрой в местном центре первичной медико-санитарной помощи.

Трагедия произошла в Тараще. google.com

"Вроде бы сначала заболела она. А через три-четыре дня уже слег и муж. Они неделю или даже больше лечились дома. Ничего удивительного, потому что у нас 90% больных лечат коронавирус дома. В реанимации находится несколько пациентов. А потом у них пошло осложнение, стремительно развилась пневмония", – рассказывает коллега врачей.

Узнал о смерти жены и стало хуже

Сначала в больницу забрали Галину. Она была в реанимации, коллеги собирали для нее деньги, поскольку ей потребовались очень дорогие антибиотики – по 10 тысяч гривен за флакон. Через пару дней в больницу увезли и Валентина, он тоже был в реанимации. Также заболел и попал в больницу и их сын.

"Галя пролежала в реанимации около недели. Она умерла утром. Ее муж находился в другой больнице и ему не говорили о смерти жены. Но кто-то ему позвонил и все-таки рассказал. Ему стало хуже от такого известия и к вечеру его тоже не стало", – вспоминает коллега.

Таращанская центральная районная больница. notadoc.info

Сын звонил, но никто не брал трубку

Сын Антон неделю не знал о смерти родителей. В день похорон его как раз перевели из интенсивной терапии в обычную палату, врачи сказали, что у него все будет хорошо. Мальчик догадывался о трагедии, поскольку ни папа, ни мама ему не звонили и не отвечали, когда он сам их набирал.

Валентин с сыном ОК Валентина Степченко

Затем приехала тетя Антона (сестра Валентина) и все ему рассказала, чтобы он не узнал печальную весть от посторонних людей.

"Она сказала, Антон, ты не волнуйся, все будет хорошо. На что он ответил: "Хорошо уже никогда не будет". Он был поражен, что умерли оба родителя", – рассказала знакомая семьи Анжелика.

У Галины в селе Салиха неподалеку от Таращи осталась пожилая мама, сестра и брат. У Валентина есть сестра, которая сейчас собирается оформить опекунство.

В самой Салихе Галину знают и говорят о трагедии. "Мы сейчас боимся выходить на улицу. Я бы не сказала, что у нас много людей болеет. Но такая трагедия напугала всех", – говорит их соседка.