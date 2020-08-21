Сын Зеленского переболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что, кроме его жены Елены, коронавирусом переболел и их 7-летний сын Кирилл.

Об этом он сказал во время поездки на Николаевщину 21 августа, отвечая на вопросы местных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, жена и сын лечились в одном медучреждении, хотя пресс-служба ОПУ сообщала о негативных тестах на COVID-19 у детей главы государства.

"Коронавирус – это не просто зараза. Заболели, кстати, моя жена и сын, они лечились вместе", – сказал Зеленский.

Вспоминая этот опыт, президент отметил, что переживал вдвое больше. Но добавил, что дети болеют COVID-19 легче. Тогда как у взрослых, даже молодых, здоровых и занимающихся спортом, эта инфекция протекает в тяжелой форме.

"Поэтому я всем желаю здоровья и быть очень осторожными. Особенно сейчас, когда люди перестали в принципе соблюдать карантинные мероприятия. Поверьте, никто не боится, не понимает, насколько это трудно, пока кто-то из родных не заболеет", – предупредил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL: