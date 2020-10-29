Сын Стуса признался в обиде на отца: эксклюзивное интервью

Татьяна Гайжевская Общество 20:00, 29.10.2020

Украинский диссидент, поэт Василий Стус отказался от свидания с женой и сыном, когда они приехали к нему в лагерь в России в 1984 году.

Об этом в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко ХристяTalk на YouTube-канале "Редакция OBOZREVATEL" рассказал его сын Дмитрий Стус (чтобы посмотреть премьеру программы, проскролльте до конца этой новости).

"Серьезная обида была в 1984-м. Отец полгода не писал, мы 3 года не виделись. Мы проехали с мамой очень трудный путь. Он не выдержал какого-то седьмого или восьмого обыска и отказался от свидания. Мама еле встала, кагебисты были довольны", – рассказал он.

Как пояснил Дмитрий Стус, поступок отца был связан с тем, что каждое свидание с близкими в российском лагере было связано с целым рядом унизительных обысков. "Было так: выходишь из барака – обыск, тебя полностью раздевают. Перед тем, как тебя вывозят с этой территории – обыск. Привезли туда – еще один обыск", – пояснил он.

"Затем он написал: "Валя, пойми, я не могу идти на свидание с тобой, преодолевая круг этих унижений", – рассказал Дмитрий Стус о письме отца к матери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако читатели успели раскупить уже изданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.

  • Также издательство Vivat заявило, что напечатает еще один тираж книги, пока не вступило в силу решение суда. Новый тираж ориентировочно появится 2 ноября и составит 3500 экземпляров.

  • В Офисе президента Украины заявили, что удивлены некоторыми формулировками судебного решения.

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