Сын Стуса признался в обиде на отца: эксклюзивное интервью
Украинский диссидент, поэт Василий Стус отказался от свидания с женой и сыном, когда они приехали к нему в лагерь в России в 1984 году.
Об этом в авторской программе журналиста Кристины Бондаренко ХристяTalk на YouTube-канале "Редакция OBOZREVATEL" рассказал его сын Дмитрий Стус (чтобы посмотреть премьеру программы, проскролльте до конца этой новости).
"Серьезная обида была в 1984-м. Отец полгода не писал, мы 3 года не виделись. Мы проехали с мамой очень трудный путь. Он не выдержал какого-то седьмого или восьмого обыска и отказался от свидания. Мама еле встала, кагебисты были довольны", – рассказал он.
Как пояснил Дмитрий Стус, поступок отца был связан с тем, что каждое свидание с близкими в российском лагере было связано с целым рядом унизительных обысков. "Было так: выходишь из барака – обыск, тебя полностью раздевают. Перед тем, как тебя вывозят с этой территории – обыск. Привезли туда – еще один обыск", – пояснил он.
"Затем он написал: "Валя, пойми, я не могу идти на свидание с тобой, преодолевая круг этих унижений", – рассказал Дмитрий Стус о письме отца к матери.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Однако читатели успели раскупить уже изданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.
Также издательство Vivat заявило, что напечатает еще один тираж книги, пока не вступило в силу решение суда. Новый тираж ориентировочно появится 2 ноября и составит 3500 экземпляров.
В Офисе президента Украины заявили, что удивлены некоторыми формулировками судебного решения.