Сын российского шпиона получил титул барона от королевы Великобритании

Британский предприниматель российского происхождения Евгений Лебедев получил от королевы Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского.

Как говорится в официальном издании правительства Великобритании The Gazette, бизнесмен удостоен титула барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации. Присвоенный титул отражает его российские корни и новый дом, обретенный в Великобритании.

Лебедев-младший провел в этой стране большую часть жизни, в 2010 году получил британское гражданство.

31 июля 2020-го Елизавета II присвоила ему титул пожизненного пэра и включила в состав Палаты лордов – верхней палаты британского парламента. Его Лебедев-младший получил по рекомендации премьер-министр Бориса Джонсона, с которым они дружат более 10 лет.

Ввести в Палату лордов его должны в декабре нынешнего года. Получение бизнесменом титула барона напрямую связано с этим действием. Занять свое кресло пэры могут при одном условии: имея в своем титуле "территориальное обозначение", связывающее их, как минимум, с одним местом.

Если топоним расположен на территории другого государства, британская Геральдическая палата должна получить согласие на его использование от местных властей.

Кто может получить титул в Британии

В Британии титул пэра может быть наследственным или пожизненным. Ограничений по количеству последних не существует. Обычно данный титул присваивается лицам, выдвинутым политическими партиями или Комиссией по назначениям Палаты лордов, а также для того, чтобы чествовать уходящих в отставку политиков, старших судей и высокопоставленных членов вооруженных сил.

Пожизненный пэр может навсегда потерять членство в Палате лордов одним из четырех способов:

отставка или выход на пенсию;

автоматическое исключение из-за неявки на одно заседание в течение всей сессии продолжительностью более 6 месяцев без уважительной причины;

признание виновным в совершении уголовного преступления, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок более одного года;

исключение по решению Палаты лордов.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что сестры Елизаветы II почти всю жизнь провели в психбольнице – их упрятали туда в раннем возрасте и "вычеркнули" из истории династии Виндзоров. Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон были кузинами Елизаветы. В королевской семье тщательно скрывали информацию о них. Они страдали психическими расстройствами, а в те времена считалось, что если ребенок растет с отклонениями, то это негативно отразится на репутации всей семье.