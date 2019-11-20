Сын Героя Украины больше не руководит одесскими патрульными. Видео

Начальник патрульной полиции Одесской области Юрий Рыбак, который занимал эту должность более двух лет, покинул свой пост. Его перевели на работу в Киев.

Как заверил сам Рыбак, его перевод в столицу не связан с какими-либо скандалами. Об этом бывший главный патрульный Одесской области сообщил на своей странице в Facebook. Там он опубликовал видеообращение (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Юрий Рыбак Yurii Rybak/Facebook

Отметим, что Юрий Рыбак родом из Донецкой области. Он сын Героя Украины и депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который был зверски убит террористами "ДНР" в апреле 2014 года.

Напомним также, что летом Юрия Рыбака временно отстраняли от выполнения служебных обязанностей после скандала с бывшей одесской патрульной Зоей Мельник. Она привела факты злоупотреблений сотрудниками ведомства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в главном управлении Национальной полиции в Одесской области обвалился потолок. Большой фрагмент штукатурки упал на лестничный пролет. Пострадали двое сотрудников управления, которые стояли на лестнице.

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