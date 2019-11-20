Главная Новости
20 ноября • обновлено в 13:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Сын Героя Украины больше не руководит одесскими патрульными. Видео

561
Читать материал на украинском

Начальник патрульной полиции Одесской области Юрий Рыбак, который занимал эту должность более двух лет, покинул свой пост. Его перевели на работу в Киев.

Как заверил сам Рыбак, его перевод в столицу не связан с какими-либо скандалами. Об этом бывший главный патрульный Одесской области сообщил на своей странице в Facebook. Там он опубликовал видеообращение (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Юрий Рыбак

Юрий Рыбак

Yurii Rybak/Facebook

Отметим, что Юрий Рыбак родом из Донецкой области. Он сын Героя Украины и депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, который был зверски убит террористами "ДНР" в апреле 2014 года.

Новости
Под Одессой загорелось авто с полицейскими: подробности жуткого ЧП

Напомним также, что летом Юрия Рыбака временно отстраняли от выполнения служебных обязанностей после скандала с бывшей одесской патрульной Зоей Мельник. Она привела факты злоупотреблений сотрудниками ведомства.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в главном управлении Национальной полиции в Одесской области обвалился потолок. Большой фрагмент штукатурки упал на лестничный пролет. Пострадали двое сотрудников управления, которые стояли на лестнице.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Михаил Бардин Михаил Бардин
Персона
Зоя Мельник
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги