Главная Новости
10 сентября • обновлено в 22:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Сядешь на 20 лет!" Сенцов рассказал, как после задержания его пытались "купить"

3.9т Читать материал на украинском

После задержания Олега Сенцова в оккупированном Россией Крыму, его пытались "купить", требуя дать показания против властей Украины.

Об этом он рассказала на первой после освобождения пресс-конференции во вторник, 10 сентября. Украинский режиссер отметил, что после задержания силовики давили на него.

"Там они умеют это делать, но это работает не со всеми. Когда начались обыски, первые показания, меня привезли в участок, то пришел следователь и сказал: "На тебя показания есть, ты сядешь, но можешь облегчить свою участь и дать показания на Кличко (Виталия, мэр Киева. – Ред.), на кого угодно, ты был на Майдане, называй любую фамилию", – рассказал он.

Новости
"Кисель – молодец": Сенцов рассказал об извращениях на КремльТВ

Сенцов сообщил, что за такие показания ему готовы были скосить срок, но он отказался.

"Если даешь показания – 7 лет, если нет – паровозом 20 лет", – вспоминал он слова следователя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Сенцов рассказал, что у президента Украины Владимира Зеленского есть договоренности и дальнейший план по освобождению удерживаемых в России лиц.

Также режисер отметил, что возвращение в оккупированный Крым возможно только на танках.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Олег Сенцов Виталий Кличко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
4
Смешно
12
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А зачем российскому следователю показания на Кличко? Тем более участие Кличко в государственном перевороте фиксировали видеокамеры СМИ всего мира!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Маскова Илона
Маскова Илона
Наступает время ох.ительных историй.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Показания на Кличко дороже стоят. Напомните, Кличко личный враг Путена?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4

Блоги / мнения

ads pixel