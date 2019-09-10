"Сядешь на 20 лет!" Сенцов рассказал, как после задержания его пытались "купить"

После задержания Олега Сенцова в оккупированном Россией Крыму, его пытались "купить", требуя дать показания против властей Украины.

Об этом он рассказала на первой после освобождения пресс-конференции во вторник, 10 сентября. Украинский режиссер отметил, что после задержания силовики давили на него.

"Там они умеют это делать, но это работает не со всеми. Когда начались обыски, первые показания, меня привезли в участок, то пришел следователь и сказал: "На тебя показания есть, ты сядешь, но можешь облегчить свою участь и дать показания на Кличко (Виталия, мэр Киева. – Ред.), на кого угодно, ты был на Майдане, называй любую фамилию", – рассказал он.

Сенцов сообщил, что за такие показания ему готовы были скосить срок, но он отказался.

"Если даешь показания – 7 лет, если нет – паровозом 20 лет", – вспоминал он слова следователя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Сенцов рассказал, что у президента Украины Владимира Зеленского есть договоренности и дальнейший план по освобождению удерживаемых в России лиц.

Также режисер отметил, что возвращение в оккупированный Крым возможно только на танках.

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