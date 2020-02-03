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3 февраля • обновлено в 13:08
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Связали и поставили на колени: в Запорожье зверски убили мужчину. Фото и видео

3.8т
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В Запорожье местные жители обнаружили труп мужчины. Он стоял на коленях с завязанными руками и ногами.

Об этом сообщает actual.today. Инцидент произошел в одном из частных подворий на улице Корищенко (Шевченковский район) утром 2 февраля.

По информации очевидцев, у покойного были связаны руки и ноги и он стоял на коленях. На месте происшествия работали полицейские и скорая помощь.

В Запорожье нашли труп мужчины

В Запорожье нашли труп мужчины

politeka.net

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины официальной информации о причине смерти мужчины и ее обстоятельствах пока не было.

В Запорожье нашли труп мужчины

В Запорожье нашли труп мужчины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Святошинском районе Киева в парке убили мужчину.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Запорожье
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Golan Sim
Golan Sim
Разгул преступности в Украине после майдана продолжает бить все рекорды. А наш "миныстр" авакян, занимаясь укреплением своего благополучия, совершенно НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ и НЕ СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
ограинзге мир
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