Московская церковь является дочерней церковью киевского христианства. Московская церковь имеет свою личную историю. Как они чувствуют связь с Киевом, как Московская церковь строит отношения с Киевской и считает ли она ее материнской – это уже наверное надо спрашивать у них.

Зато, когда речь идет о детях Киевской церкви, речь идет о тех христианских общинах, которые считают своей материнской церковью церковь Константинополя, потому что мы приняли крещение из Константинополя. Но в Киеве мы стали свидетелями какого-то особого проявления этой божественной мудрости. Киевское христианство было иным, чем христианство византийское, или московское, или латинское. Здесь есть что-то особенное наше – наш способ как воплощать божественную премудрость в тело церкви и украинского народа.

Мы были свидетелями объединительного собора украинского православия. Такие структуры, как Киевский патриархат или Украинская автокефальная церковь, перестают существовать. Они создают новую структуру, новую религиозную организацию со своим уставом – ПЦУ. Когда речь идет об отношениях между ПЦУ и нашей церковью (УКГЦ – Ред.), то такого типа шагов мы не предусматриваем – по меньшей мере, на далекое будущее. Мы должны еще очень много этапов пройти для того, чтобы наш диалог был плодотворным и привел к глубоким изменениям в наших отношениях.

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Если речь идет о направлении, в котором движется диалог во вселенском измерении, речь не идет о создании новых мегаструктур, речь идет об общении, то есть о восстановлении евхаристического общения, евхаристического единства. Чтобы мы могли вместе совершать божественную литургию за одним престолом.

Блаженнейший Святослав Шевчук Фокус

Это цель, которую в свое время высветил святой Папа Иоанн Павел II для экуменического диалога. Так, как это было в первом тысячелетии – существовали различные патриархаты, различные локальные церкви были фактически оформлены в различные локальные структуры, но единство церкви в первую очередь выражалась в их евхаристическом общении. Это способность быть причастным к тем же таинствам, которыми живет Христова Церковь.

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