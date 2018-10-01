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Виталий Чепинога
Виталий Чепинога
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Свята святих борщ потрапив під санкції Супрун

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Чогось всі напали на Уляну Супрун, що вона запретила їсти суп... І під ці санкції нібито потрапив і свята-святих - Борщ!

По-перше, їжте собі свій суп (коли не баче ніхто). А по-друге, про борщ там нічого не сказано. Борщ - то не суп і не "пєрвоє". Борщ - то главне!

То - наша додаткова хромосома, ДНК нації і сама національна ідея во плоті. Зазіхати на нього ніхто й не думав.

З іншого боку, як казав Кучма Потебеньку: "Шо це воно таке, що кожна паскуда свободно в інтернеті пише що попало?..." (і це ще задовго до ФБ було сказано)...

От теж саме й про борщ можна сказать... Пора б якусь ліцензію ввести на борщ. Бо варять чорті шо, та ще хвастаються - осьо який в мене борщ!... А воно й не борщ, а щі якісь, прости господи... Не допускать такого. Припинить нівеляцію борщу строжайшим образом. Бо стандарти нарушаються повсємєсно. Сам лічно недавно посеред Києва бачив борщ з лігурійським песто з базіліка... Христопродавці!

Курси-екзамени-ліцензія-штрафи-тюрма... Тільки так...

- За що сидиш?

- В Борщ кинув брокколі, сусід вложив, су*ара...

Борщ то не для "жерти", а для "причащаться"... Тому на варіння борщу потрібні чіткі і конкретні підстави. Як на комунальні стандарти. Скажімо такі: "варить борщ можна тоді, коли температура навколишнього середовища не піднімається вище п’яти градусів по Цельсію впродовж тижня"... І тільки - через відповідний дозвіл від НАБУ (Національне Агентство Борщу України)...

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Автор
Виталий ЧепиногаВиталий Чепинога
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Віталія Чепіноги
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