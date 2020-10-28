Священников УПЦ начали шантажировать "доказательствами" их секса с парнями. Фото переписки

Священников Украинской православной церкви в интернете начали шантажировать якобы наличием "доказательств" их нетрадиционных сексуальных предпочтений.

Соответствующие письма уже пришли как минимум троим, пишет Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть фото переписки, доскролльте страницу до конца).

Отправлены они были с Facebook-страницы "Журналистские расследования". При этом в качестве аватарки стоит фото украинского журналиста Дмитрия Гнапа, а последняя публикация на ней была еще год назад и тоже на тему гомосексуальности.

Журналисты связались с человеком, который ведет страницу. Собеседник заверил, что доказательства достоверны, а тем, кто получил письма, следует связаться напрямую и узнать условия сделки.

По словам одного из священнослужителей, все письма приходили в одно и то же время с идентичным текстом. В диалог с отправителями он не вступал.

При этом священники назвали это глупой шуткой. Они считают, что таким образом злоумышленники хотят выманить деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, львовский суд освободил от наказания пастора церкви христиан веры евангельской-пятидесятников в Сколе 47-летнего Петра Высочанского, который был приговорен к тюремному сроку за развращение 14-летнего мальчика.

Как выяснилось, он заключил сделку с пострадавшим.