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27 марта • обновлено в 18:23
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Священники УПЦ МП провели "воздушный крестный ход" против коронавируса. Фото и видео

1.9т
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В Запорожье священники Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой совершили "воздушный крестный ход" на вертолете.

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Как сообщил Центр информации УПЦ МП, священники летали с чудотворной иконой Божией Матери Самарской и частицей Креста Господнего (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Священники УПЦ МП провели "воздушный крестный ход" против коронавируса

061.ua

Они читали в небе молитвы, чтобы избавить город от коронавируса.

Во время обряда решили обойтись без “святой воды”.

Священники УПЦ МП провели "воздушный крестный ход" против коронавируса

061.ua

Священники УПЦ МП провели "воздушный крестный ход" против коронавируса

061.ua

Священники УПЦ МП провели "воздушный крестный ход" против коронавируса

061.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Поляна Закарпатской области священник окроплял улицы святой водой из автомобиля, чтобы уничтожить коронавирус.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Запорожье
Теги
УПЦ МП вирус
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гундяевские методы вряд-ли помогут.
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Не... Без скакания не подействует, надо было одеть на голову кастрюлю, плюс 100 к эффективности.
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Alex Mak
Alex Mak
Провосеков Матвей, московські попи і без кастрюлі скачуть перед гундяєвим.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Провосеков Матвей, поискал бы лучше чем дырку себе заклеить, а то хуже выгребной ямы от тебя несет
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Надо обязательно выть притом Щэревмерлу))
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Alex Mak
Alex Mak
Pyankovsky Alexey, напиши це в "спортлото" пацієнт "Канатчикової дачі" а в народі -Кащенко.
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