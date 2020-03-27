Священники УПЦ МП провели "воздушный крестный ход" против коронавируса. Фото и видео

В Запорожье священники Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой совершили "воздушный крестный ход" на вертолете.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС
Как сообщил Центр информации УПЦ МП, священники летали с чудотворной иконой Божией Матери Самарской и частицей Креста Господнего (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
061.ua
Они читали в небе молитвы, чтобы избавить город от коронавируса.
Во время обряда решили обойтись без “святой воды”.
061.ua
061.ua
061.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Поляна Закарпатской области священник окроплял улицы святой водой из автомобиля, чтобы уничтожить коронавирус.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.