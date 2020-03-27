Священники УПЦ МП провели "воздушный крестный ход" против коронавируса. Фото и видео

В Запорожье священники Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой совершили "воздушный крестный ход" на вертолете.

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Как сообщил Центр информации УПЦ МП, священники летали с чудотворной иконой Божией Матери Самарской и частицей Креста Господнего (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

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Они читали в небе молитвы, чтобы избавить город от коронавируса.

Во время обряда решили обойтись без “святой воды”.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Поляна Закарпатской области священник окроплял улицы святой водой из автомобиля, чтобы уничтожить коронавирус.

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