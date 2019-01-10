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Священники украли иконы? В Минкульте отчитались о проверках в Киево-Печерской лавре

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По результатам инвентаризации в Киево-Печерской лавре было не обнаружено 10 предметов.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства культуры Юлия Даценко. При этом накануне глава ведомства Евгений Нищук заявил о пропаже ценных икон.

По словам Даценко, в течение 1988-2000 годов Киево-Печерская лавра получила на хранение 829 предметов. Изначально было установлено наличие и точное местонахождение 815-ти, а позже еще четырех предметов.

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"Таким образом, на сегодняшний день отсутствуют 10 предметов. Об этом было передано сообщение в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра

Известия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что из Киево-Печерской лавры могли вывезти все мощи святых, подменив их другими для сокрытия преступления.

Место
Украина
Тег
Киево-Печерская лавра
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минин евген
минин евген
ебаная русня, воры и пиздливые ссыкуны!
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Странно, что это не успели вывезти. А пропавшие 10 - что-то пошло на подарки Гундяеву, что-то Януковичу... Да и Паше-Мерседесу лошадки не бесплатно достаются.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Казларылую падаль нада грузить в скотские вагоны и выселять нах*й на немытую, по другому рузька мразь не понимает, уеб@ны кацапские
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