Священники украли иконы? В Минкульте отчитались о проверках в Киево-Печерской лавре

По результатам инвентаризации в Киево-Печерской лавре было не обнаружено 10 предметов.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства культуры Юлия Даценко. При этом накануне глава ведомства Евгений Нищук заявил о пропаже ценных икон.

По словам Даценко, в течение 1988-2000 годов Киево-Печерская лавра получила на хранение 829 предметов. Изначально было установлено наличие и точное местонахождение 815-ти, а позже еще четырех предметов.

"Таким образом, на сегодняшний день отсутствуют 10 предметов. Об этом было передано сообщение в правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.

Киево-Печерская лавра Известия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о том, что из Киево-Печерской лавры могли вывезти все мощи святых, подменив их другими для сокрытия преступления.