Священники попросили Кабмин смягчить карантин для верующих: опубликовано письмо

Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к правительству с просьбой ослабить карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, для верующих.

Соответствующее письмо было отправлено премьер-министру Денису Шмыгалю, передает пресс-служба Совета церквей. Там попросили Кабинет министров не запрещать совершение богослужений и религиозных обрядов на открытом воздухе и в культовых сооружениях при условии присутствия не более 1 человека на 5 м. кв. площади.

"В связи с общими изменениями Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений и для религиозных организаций", – говорится в сообщении.

Также Совет просит разрешить проводить религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах и на открытом воздухе при условии принятия ограничительных мер.

"Требование обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и на людей, задействованных в организации богослужений, а также на других работников пенсионного возраста, для которых оно является рекомендованным", – сказано в заявлении.

Помимо этого, священнослужители попросили правительство допускать к больным, которые находятся на самоизоляции или в больнице, священников в средствах индивидуальной защиты или позволить общаться по видеосвязи.

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