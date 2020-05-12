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12 мая • обновлено в 19:39
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Священники попросили Кабмин смягчить карантин для верующих: опубликовано письмо

1.3т
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Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций обратился к правительству с просьбой ослабить карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, для верующих.

Соответствующее письмо было отправлено премьер-министру Денису Шмыгалю, передает пресс-служба Совета церквей. Там попросили Кабинет министров не запрещать совершение богослужений и религиозных обрядов на открытом воздухе и в культовых сооружениях при условии присутствия не более 1 человека на 5 м. кв. площади.

"В связи с общими изменениями Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений и для религиозных организаций", – говорится в сообщении.

Священники попросили Кабмин смягчить карантин для верующих: опубликовано письмо

Также Совет просит разрешить проводить религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах и на открытом воздухе при условии принятия ограничительных мер.

"Требование обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и на людей, задействованных в организации богослужений, а также на других работников пенсионного возраста, для которых оно является рекомендованным", – сказано в заявлении.

Помимо этого, священнослужители попросили правительство допускать к больным, которые находятся на самоизоляции или в больнице, священников в средствах индивидуальной защиты или позволить общаться по видеосвязи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ковеле Волынской области зафиксировали 18 новых случаев заражения COVID-19. Вспышка произошла после того, как прихожане на Пасху посетили церковь Архистратига Михаила (УПЦ МП).

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Червоний Данило
Червоний Данило
попы xep вам на pылo! нет паствы - нет бабла?! хватит одурачивать народ! люди только начали приходить в себя. пелена с глаз только исчезла! снова хотите их зомбировать???!!!! НЕТ!
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