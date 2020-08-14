Священника ПЦУ высадили из автобуса из-за замечания о российской музыке

Священника Православной церкви Украины Романа Винника высадили из автобуса, который следовал по маршруту Ивано-Франковск-Долина.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Инцидент произошел 12 августа из-за того, что священнослужитель сделал водителю замечание, чтобы он выключил русскую музыку.

Священника ПЦУ выгнали из автобуса за замечание о русской музыке. Фото pravda.if.ua

"Никогда не мог бы подумать, что за замечание водителю о том, что в бусе играет российская попса, мене выгнали из автобуса", – написал он.

Мужчина вышел в селе Вистова, а домой добирался на попутных автомобилях.

"Ужас… где мы живем. Калуш, где музей Степану Бандере… люди, опомнитесь!" – прокомментировал Винник инцидент.

Facebook Романа Винника

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе водитель автобуса Busfor отказался выключать российский сериал в ответ на жалобу пассажиров и высадил их из автобуса.