Священник УПЦ МП заявил, что в вакцины добавляют части абортированных детей. Видео

Юрий Сергиенко Общество 00:30, 7.10.2020 Обновлено: 00:33, 7.10.2020

Священник из Тернопольской области Александр Марценюк призвал не делать прививки, потому что в состав вакцин якобы входят "элементы абортированных детей".

Отрывок видео с его заявлением на одном из митингов под Верховной Радой появилось на странице "Рагулі" в Facebook. Вместе с ним под парламент пришли около 200 прихожан (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Священник Александр Марценюк.
Кадр видео

"В состав вакцины, кроме химических элементов, еще входят биологические элементы из абортированных детей", – сказал он.

На уточнение журналистки, что это не правда, священник ответил: "Это вы так думаете".

Марценюка также спросили, уверен ли он на 100% в том, что говорит. "Я грешный священник. Если, возможно, я в чем-то и ошибаюсь, то ошибаюсь не сознательно", – ответил он.

Как отмечает РИСУ, Александр Марценюк является священником Украинской православной церкви Московского патриархата в Тернопольской области. Во время митинга он вместе с прихожанами также выступал за возможность ездить в Россию по украинскому паспорту.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 2 октября в аптеках Украины появилась первая трехвалентная вакцина против гриппа.

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