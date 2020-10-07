Священник УПЦ МП заявил, что в вакцины добавляют части абортированных детей. Видео

Священник из Тернопольской области Александр Марценюк призвал не делать прививки, потому что в состав вакцин якобы входят "элементы абортированных детей".

Отрывок видео с его заявлением на одном из митингов под Верховной Радой появилось на странице "Рагулі" в Facebook. Вместе с ним под парламент пришли около 200 прихожан (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"В состав вакцины, кроме химических элементов, еще входят биологические элементы из абортированных детей", – сказал он.

На уточнение журналистки, что это не правда, священник ответил: "Это вы так думаете".

Марценюка также спросили, уверен ли он на 100% в том, что говорит. "Я грешный священник. Если, возможно, я в чем-то и ошибаюсь, то ошибаюсь не сознательно", – ответил он.

Как отмечает РИСУ, Александр Марценюк является священником Украинской православной церкви Московского патриархата в Тернопольской области. Во время митинга он вместе с прихожанами также выступал за возможность ездить в Россию по украинскому паспорту.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 2 октября в аптеках Украины появилась первая трехвалентная вакцина против гриппа.